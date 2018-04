Celiakie je dětská nemoc aneb mýty o alergii na lepek

Autoimunitní onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku je záludná choroba a mnozí lidé ani neví, že ji mají. Do ordinace pacienty mnohdy doženou až nepříjemné příznaky, jako jsou bolesti břicha a kloubů, hubnutí, zácpa, únava, ale třeba i potraty.

U pacientů s nesnášenlivostí lepku se postupně mění povrch sliznice tenkého střeva, mizí zde mikroklky a klky. Kvůli tomu se povrch tenkého střeva zužuje, takže se zmenšuje i schopnost trávení a vstřebávání živin. Může se objevit kdykoli během života, ale jelikož se u pacientů často objevuje už po dvanácti měsících po narození, bývá spojována právě s dětským věkem.

Není to jediný mýtus, který o této nevyléčitelné chorobě panuje. Zde jsou ty nejčastější:

Celiakie je dětská nemoc

Už před mnoha desetiletími byla tato mylná představa vyvrácena. "Dnes už je známo, že celiakie může být diagnostikována v kterémkoliv věku, třeba i po sedmdesátce," uvedl odborný server celiak.cz.

Z nesnášenlivosti na lepek se vyroste

Co je to bezlepková dieta Lepek je rostlinná bílkovina uložená na povrchu obilného zrna. Pacient musí z potravy vyloučit mouku pšeničnou, žitnou, ječnou i ovesné produkty, včetně těch potravin, které tyto složky obsahují i v malém množství (omáčky, konzervy, uzeniny). Dovolena je sójová mouka, rýže, brambory, kukuřice. Nestačí-li dietní režim, nasazují se kortikosteroidy, které tlumí zánětlivou reakci.

Také tento mýtus byl už před mnoha lety vyvrácen. Už desítky let lékaři vědí, že z celiakie se nevyroste.

Přísnou bezlepkovou dietu, kdy pacient musí musí zapomenout na potraviny z pšenice, žita, ječmene i ovsa, je zapotřebí dodržovat po celý život.

Bezlepková dieta pomůže k vyléčení celiakie

Celiakie je onemocnění, které současná medicína neumí vyléčit. Jediným řešením je dodržování bezlepkové diety. V takových případech pak příznaky choroby zmizí a krevní testy i biopsie ukazují hodnoty jako u zdravých lidí. To pak u mnohých lidí vyvolává pocit, že už jsou zdraví a mohou se vrátit k běžné stravě.

Jenže nesnášenlivost na lepek je trvalý a zdravotní potíže se vrátí, anebo jsou skryté, po určité době pak způsobí velmi nebezpečné poškození střevní sliznice.

S přísností diety to není třeba přehánět

To, že pacient nepociťuje žádné potíže, neznamená, že lepek střevu neškodí. U některých lidí bývají projevy choroby dlouho skryté. "Zvláště při opakovaném porušování diety se klky na sliznici zase vyhlazují a z toho vyplývají všechna rizika neléčené celiakie," varuje celiak.cz

Paní Alena popsala, co se stalo, když si dopřála "normální" jídlo: "Když jsem náhodou zhřešila, byť půlkou rohlíku, hned jsem to pocítila bolením břicha a měla jsem ho zase hrozně nafouklé. Takže už raději nehřeším."

Typickým příznakem celiakie je průjem, nikoli zácpa

Pravdou je, že průjem je mnohem častějším příznakem neléčené celiakie, ovšem ani zácpa není až tak výjimečná. Problémem je to, že při zácpě někteří doktoři hned nerozpoznají, že by to mohl být projev nesnášenlivosti na lepek.

Při celiakii se hubne

Jestliže postižený člověk má místo průjmu zácpu, nehubne, nebo může výjimečně i přibývat na váze. U těchto lidí se při hledání diagnózy na celiakii většinou nemyslí.

Ale i když hubne, po nasazení diety se většina lidí během několik měsíců, v některých případech jednoho až dvou let, vrátí na svou původní váhu.

Po bezlepkové dietě se tloustne

Někdy se stává, že lidé při dietě skutečně přiberou a překonají i váhu, kterou měli před vypuknutím choroby. To ovšem není způsobeno charakterem vybraných pokrmů, ale psychologickými důvody. Lidé mívají pocit, že jsou o něco v životě ošizeni, a tak si více dopřávají.

Negativní testy z krve zcela vylučují celiakii

U mizivého procenta pacientů, zhruba pěti procent, vyjdou krevní testy negativní, byť si tělo nedokáže s lepkem poradit.

"Přestože lékaři tento fakt teoreticky znají, když před sebou mají pacienta s negativním výsledkem, tak ho uklidní, že celiakii určitě nemá. Cesta těchto lidí k diagnóze je pak často velmi dlouhá a trnitá," dodává server.