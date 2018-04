Gluten (lepek) je látka obsažená v obilí, tedy v pečivu a v mnoha dalších potravinách. Imunitní systém pacientů s celiakií vytváří protilátky proti glutenu, a když tito lidé jedí lepek, protilátky začnou napadat výstelku jejich tenkého střeva. Tak vznikne zánět, který zničí mikroklky a klky, které tenké střevo obsahuje, aby zvětšilo svou plochu pro vstřebávání živin. Pokud jsou klky poničeny, pacient nemůže řádně vstřebávat živiny z potravy a trpí podvýživou, která způsobuje většinu přidružených příznaků onemocnění.

Celiakie u dětí Včasná diagnóza a bezlepková dieta - hlavní faktory pro boj s celiakií.

Příčiny alergie na lepek: dědičné faktory, virové onemocnění.

Jaké jsou příznaky této nemoci?

Nadýmání, plynatost, bolest břicha, průjem, bledá stolice, hubnutí, těžká kožní vyrážka zvaná dermatitis herpitiformis, anémie (snížení počtu krevních buněk), křeče, bolesti kloubů a kostí, poruchy růstu u dětí, záchvaty, pocity mravenčení v nohou, afty v ústech a vynechávání menstruace.

Celiakii mohou též provázet osteoporóza, potraty, neplodnost a poruchy vývoje plodu z nedostatku důležitých vitaminů a ostatních složek potravy. Lidé s celiakií mohou mít i další autoimunitní choroby.

Koho se tato nemoc týká?

Bývá dědičná, ale může se týkat všech skupin obyvatel.

Prevence a léčba

Pokud se zjistí, že má pacient celiakii, je nutné přestat jeho střeva dráždit glutenem, po několika týdnech až měsících se střevní výstelka obnoví a pacient si doplní zásoby živin a potíže spojené s podvýživou ustoupí. Avšak nádále musí až do konce života dodržovat bezlepkovou dietu (žádné obilné produkty), nesmí jíst žádné pečivo, těstoviny a cereálie, musí stále přemýšlet nad tím, co jí, hlavně pokud jde o hotová jídla v obchodě, žádné sušenky, stále se v restauraci ptát, co do jídla dali… Pacienti mohou jíst rýži, brambory, kukuřici a sóju a potraviny (mouka), které jsou označeny jako bezlepkové. Dnes je vyráběno mnoho potravin bez lepku, bohužel jsou mnohonásobně dražší než běžné potraviny, což je pro celiatiky velká zátěž. Neexistuje jiná léčba.