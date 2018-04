Potratila jste? Možná máte celiakii

"Nikdy jsem neměla žádné problémy se zažíváním. Netrpěla jsem zácpami, průjmy, ani bolestmi břicha. A vůbec nemám pocit, že bych měla víc zdravotních problémů než moje kamarádky. Pak jsem ale po dlouhé snaze otěhotněla a v osmém týdnu těhotenství zamlklo. Byla to pro nás s manželem samozřejmě rána, ale všichni mě utěšovali, že je to normální a stává se to poměrně často. Lékaři mi neustále opakovali, že jsem mladá, můžu mít ještě hromadu dětí a že na vině nejspíš byla nějaká genetická anomálie. Podařilo se mi znovu otěhotnět až po dvou letech a tentokrát přestalo bít srdíčko už v šestém týdnu. Moje doktorka mě poslala na vyšetření na imunologii a tam z krevního testu zjistili, že mám vysoké hodnoty protilátek proti lepku. Byla jsem z toho celkem v šoku, protože jsem nikdy žádné problémy neměla a jedla jsem vždycky, co mě napadlo," popisuje svou zkušenost třiatřicetiletá Karolína z Prahy.

Možná, že jste na tom podobně jako Karolína, jen o tom ještě nevíte. Celiakie se totiž nemusí navenek projevovat žádnými zdravotními problémy, ale dožene vás v okamžiku, kdy se pokusíte otěhotnět.

Viník opakovaných potratů

Podle výzkumu, jehož výsledky byly publikovány v roce 2000 v magazínu Gastroenterology, hraje celiakie roli v opakovaných potratech i v poruchách vývoje plodu. Lékaři při něm zjistili, že ty ženy, které prodělaly opakovaný potrat nebo mají zkušenost s poruchami vývoje plodu, měly zároveň v krvi vyšší hladinu protilátek proti lepku. Kromě toho osm procent těch, které prodělaly opakovaný potrat, a patnáct procent těch, u jejichž plodu se v průběhu těhotenství objevily poruchy růstu, přímo trpělo celiakií.

Autoři výzkumu upozorňují na důležitost včasné diagnostiky celiakie zejména u žen, které se pokouší otěhotnět, protože jde zjevně o faktor, který má vysoce rizikový potenciál při vzniku těhotenských komplikací. Ačkoli je celiakie neléčitelná, u těch žen, které držely bezlepkovou dietu, se riziko potratu ukázalo jako devětkrát nižší a šestkrát se snížilo riziko, že porodí dítě s velmi nízkou porodní váhou.

Ke stejnému závěru dospěl i italský výzkum z roku 2011 zveřejněný ve stejném magazínu. Podle něj jsou ženy s nediagnostikovanou celiakií dvakrát více ohrožené opakovanými potraty. Vědci také zjistili, že pokud postižené ženy začaly dodržovat bezlepkovou dietu, jejich šance na porod zdravého dítěte se značně zvýšily. Autoři výzkumu však varují, že na tuto souvislost se často zapomíná.

Ženy, které prodělaly několik potratů, by měly být automaticky vyšetřeny na přítomnost protilátek proti lepku a měla by u nich být provedena enterobiopsie. Právě nediagnostikované případy celiakie by totiž mohly stát za četnými případy neobjasněných těhotenských komplikací.

A celiakie má bohužel na svědomí i řadu dalších komplikací spojených s těhotenstvím a porodem. Výzkum z roku 2005, jehož závěry opět citoval magazín Gastroenterology, ukázal, že ženy s celiakií výrazně častěji podstupují císařský řez než zdravé rodičky. Kromě toho celiakie zvyšuje i riziko, že se u těhotné ženy objeví preeklampsie nebo poporodní krvácení.

Zabiják bez příznaků

Zrádná je na celiakii skutečnost, že onemocnění může probíhat zcela bez příznaků. Takže zatímco některé postižené na jejich chorobu upozorní například průjmy, úbytek na váze či nechutenství, jiní o své nemoci nemusejí celé roky ani vědět. V případě, že je negativně ovlivněna "pouze" plodnost nebo vývoj těhotenství, celiakie napadne, právě kvůli absenci jiných zdravotních problémů, jen málokoho.

Celiakie se obvykle diagnostikuje kombinací krevních testů a enterobiopsie, a ačkoli se toto onemocnění dá léčit, zcela vyléčit ho zatím lékaři nedokáží. Základním opatřením, ke kterému se v případě potvrzené celiakie přistupuje, je bezlepková dieta, která projevy této nemoci tlumí. Právě striktní dodržování jídelníčku s nulovým obsahem lepku může, podle provedených výzkumů, výrazně zvýšit naději, že těhotná žena donosí a porodí zdravé dítě.

Problém je však mimo jiné i v tom, že screening celiakie v současné době neexistuje, takže lékaři mohou pouze odhadovat, kolik procent těhotných žen je jí postiženo. Italští lékaři provedli v roce 2004 testování, v rámci něhož se zjistilo, že nediagnostikovanou celiakií trpí jedna ze sedmdesáti těhotných žen. Nicméně testovaný vzorek byl příliš malý, proto jsou závěry studie spíše orientační. Navíc výskyt celiakie se v průběhu let neustále zvyšuje.

Pokud u vás byla celiakie diagnostikována a zároveň jste těhotná, je velmi důležité, abyste se svým lékařem konzultovala dávky kyseliny listové, které v průběhu tohoto období budete užívat. Celiakie totiž může negativně ovlivňovat její absorpci a většinou je potřeba zvýšit její konzumované množství.