Celer, růžičková kapusta a šípky aneb listopad na vašem talíři

Ve škole jsme nad ním ohrnovali nos

Ale jako dospělí už víme, ženemusí být jen to obalované cosi, co nám kuchařky ve školní jídelně prsknuly na talíř vedle kydance bramborové kaše. Celer navzdory své "obyčejnosti" umí ozvláštnit podzimní tabuli. Pokud tedy víte, jak s ním naložit. Zapomeňte teď na klišé, že kořenová zelenina patří hlavně do polévek nebo svíčkové. Celer je totiž docela nóbl surovina, jejíž výrazná a zajímavá chuť dodá slavnostnímu menu ten pravý glanc. Zkuste si připravit třeba slavný salát Waldorf.

Salát Waldorf

Pro 4 osoby



* 300 g celeru

* 2 větší jablka

* 100 g vlašských ořechů

* 50 g creme fraiche

* 50 g majonézy

* citronová štáva

* cukr, sůl, pepř

1. Celer oloupeme, nakrájíme na plátky a krátce povaříme ve vodě s trochou citronové šťávy. Okapaný a vychladlý nakrájíme na úzké proužky.

2. Jablka oloupeme, zbavíme jadřince a nakrájíme na malé kousky nebo nahrubo nastrouháme. Promícháme v míse s celerem a zakápneme citronovou šťávou. Promícháme.

3. Přidáme nasekané ořechy. Creme fraiche a majonézu smícháme, osolíme, opepříme, můžeme lehce přisladit. Směsí zalijeme salát a promícháme.

4. Salát podáváme dobře vychlazený.

TIP: Nakonec můžete salát ještě posypat hoblinkami parmezánu.

Spi sladce, Šípková Růženko

Pozdní podzim má většina z nás spojený s procházkami barevnou přírodou, které dominují červené korálky šípků. Pokud je máte kam dát, nasbírejte si jich, kolik unesete. Budou se totiž hodit nejen sušené jako výborná surovina na přípravu zimního čaje povzbuzujícího imunitu, ale třeba také na přípravu šípkové omáčky k divočině nebo šípkové zavařeniny, kterou při předvánočním slepování lineckého cukroví jako když najdete.

Šípková zavařenina

* 1 kg šípků

* 1 kg krupicového cukru

* trocha mletého hřebíčku

1. Šípky rozpůlíme a vyčistíme od zrníček a chloupků. Máme-li citlivou pokožku, je lepší použít rukavice.

2. Očištěné šípky zalijeme trochou vody a vaříme do změknutí. Pak je přecedíme a rozmixujeme, rozemeleme nebo propasírujeme přes cedník.

3. Protlak zvážíme a přidáme stejné množství cukru. Okořeníme hřebíčkem (nemusí být) a ještě cca deset minut zvolna vaříme.

4. Plníme do čistých sklenic, uzavřeme a obrácené dnem nahoru necháme vystydnout.

TIP: Část šípků můžeme nahradit jablky. Přidáváme je do protlaku ale až po prolisování.

Když už jsme u těch růží...

Listopad je také ideální dobou pro sklizeň růžičkové kapusty. Ať už ji pořídíte na vlastní zahrádce nebo na trhu, můžete si s ní v kuchyni pohrát a dokázat rodině, že to není jen zdravé zelené cosi. Růžičková kapusta navíc obsahuje vitamin C, který je skvělý nejen pro imunitu, ale i krásu. Je totiž nezbytný při tvorbě kolagenu, který dělá pleť krásnější a hladší. Využijete ji do polévek, ale je také skvělá pro zapékané dobroty. Zkuste třeba tuhle rychlou teplou večeři.

Zapečená kapustička s brambory



* 450 g růžičkové kapusty

* 300 g brambor

* 3 lžíce másla

* hladká mouka

* mléko

* strouhaný sýr

* sůl, pepř, muškátový oříšek

* máslo a strouhanka na vymazání

1. Kapustičky očistíme a omyjeme, vložíme do vroucí osolené vody a vaříme cca deset minut. Pak je scedíme a necháme okapat.

2. Brambory oloupeme, nakrájíme na plátky a povaříme v osolené vodě do poloměkka.

3. Zapékací mísu nebo pekáček vymažeme máslem, vysypeme strouhankou, vyložíme bramborami a kapustičkami.

4. Zalijeme bešamelem, který jsme si připravili z másla, mouky a mléka (světlou jíšku zalijeme mlékem, rozmícháme, osolíme, opepříme a dochutíme muškátovým oříškem).

5. Posypeme strouhaným sýrem a zapečeme dozlatova.

TIP: Pokud neholdujete vegetariánské kuchyni, můžete před zalitím bešamelem přidat krájené uzené maso nebo šunku.