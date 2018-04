Celer, chřest, chilli a další čarodějné ingredience lásky

Už staří Egypťané znali látky povzbuzující sexuální vzrušení a potenci, používali k tomuto účelu třeba sušený krokodýlí penis nebo ještěrčí ocásky. Naštěstí ale existují i poněkud přijatelnější metody, jak rozdmýchat touhu a vášeň. Možná je máte doma v lednici nebo ve špajzu. A když ne, skočte si pro ně cestou z práce do supermarketu...

Kolik chutí má láska?

Nespoléhejte se na obehraný trik v podobě alkoholu, který sice rozpouští zábrany a uvolňuje mravy, ale když se to s ním přežene, promění se noc z vášnivé spíš v hodně společensky unavenou. Lepší je naservírovat partnerovi afrodiziaka rovnou na talíři.

Sázkou na jistotu jsou třeba ústřice, které si prý dopřával i velký svůdník a milovník Casanova. Jejich trumfem je vysoký obsah zinku, který má pozitivní vliv na ženské a mužské libido, protože podporuje produkci testosteronu.

K zahození není ani čokoláda, která byla v mnoha kulturách spojována s plodností nebo žádostivostí. Obsahuje mimo jiné fenyletylamin, jenž dovede v našem těle vyvolat libé pocity podobně jako orgasmus, a také povzbuzuje touhu.

O česneku se mluví spíš v souvislosti s jeho zdravotními benefity, ale tento zázrak z přírody je také spolehlivým afrodiziakem, neboť posiluje vnitřní orgány a zvyšuje sexuální výkonnost. Jeho nevýhodou je však výrazná vůně až zápach, který není zrovna romantický, takže doporučujeme užívat toto povzbuzovadlo zásadně v páru.

V zimě jsme zázvor užívali pro zahřátí a povzbuzení imunity a teď na jaře a v létě jej zase využijeme jako afrodiziakum. Vynikající je kandovaný nebo čerstvý, skvělý je také v podobě tinktury. Inspirujte se v orientální kuchyni, která počítá se zázvorem při přípravě mnoha jídel i nápojů, které jsou nejen chutné, ale také navozují libé pocity a stimulují libido.

Deset deka vášně, pane zelináři...

Ovoce a zelenina jsou také nejen zdrojem energie a vitaminů, ale i mocní pozbuzovači touhy a rozdmýchávači sexuální vitality. Takové obyčejné rajské jablíčko v kombinaci s bazalkou a trochou olivového oleje je dokonalým trikem, jak povzbudit chuť k milostným hrám. Červená barva vůbec je odedávna spojována s láskou a vzrušení, takže nezapomínejte ani na jahody (ty navíc obsahují již zmíněný zázračný zinek) nebo třešně.

Známým afrodiziakem je také chřest, jehož sezona je právě v plném proudu a který už svým tvarem evokuje mužské přirození. Více si o něm přečtěte ZDE.

Také celer, na první pohled nudná zelenina, si zaslouží pozornost těch, kdo si chtějí užívat života. Jeho pozitivní účinky v sexuální oblasti jsou známy po staletí. Údajně i Madamme de Pompadour povzbuzovala touhu krále Ludvíka XV. nejen odvážným výstřihem, ale jistila to vlastnoručně uvařenou celerovou polévkou...

Pozitivní vliv na mužské sexuální zdraví je přisuzován také banánům, slibné je také avokádo nebo datle, které prý arabské ženy přidávají svým mužům do kávy.

Sex je kořením života

Takže není divu, že pod pokličkou kořenek najdete také mnoho způsobů, jak přivolat vášeň a zahnat rozpaky. Nebojte se experimentovat a vyzkoušejte některý z receptů orientální kuchyně. Mnoho druhů koření užívaných v arabské nebo asijské kuchyni podporuje chuť k jídlu a prokrvuje organismus, což s sebou nese i zvýšení sexuální touhy.

Tradičními afrodiziaky jsou třeba vanilka, skořice nebo hřebíček, jejichž vůně evokuje nejen vánoční pohodu, ale také navozuje libé pocity. Na mužskou výdrž pak pozitivně působí zejména ostřejší chuť. Máte-li to raději hot, nezapomínejte v kuchyni na staré známé životabudiče: pepř a chilli.

Říká se, že láska prochází žaludkem. To samé ale můžeme tvrdit i o sexu. Kdo si umí užívat života, ten ví, že bez dobrého jídla a sexuálního uspokojení by na světě bylo hodně smutno. Že zrovna nemáte po ruce někoho, komu byste mohla do kafe rozdrtit datle, uvařit celerovou polévku nebo chilli con carne? Pak si dejte aspoň tabulku čokolády, ta je totiž někdy ještě sladší než láska a ještě lahodnější než orgasmus.