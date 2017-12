Část 1/8

Péřové bundy

Jsou to absolutní vítězové roku. Vídali jsme je na přehlídkových molech, na osazenstvu týdnů módy, na Instagramu, a samozřejmě i na celebritách od Rihanny po Kendall Jennerovou.

Ještě nějaký čas je nejspíš vídat budeme, takže pořád stojí za to si péřovku pořídit. Klíčové pravidlo: nemělo by to vypadat, že v ní jedete na lyže. Čím rozměrnější a třeba i netradičněji tvarovaná, tím lepší.