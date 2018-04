OBRAZEM: Hvězdy si oblíbily pyžama. Gigi nosí proužky, Rihanna satén

0:30 , aktualizováno 0:30

Pyžama, negližé, župany. To, co dřív patřilo do ložnice, do koupelny a možná ještě do hotelového spa, se teď nosí i ven. Hvězdy tenhle neotřelý letní trend předvádějí v plné parádě: oblíbily si satén, flanel, orientální vzory, klasické proužky i kontrastní lemování.