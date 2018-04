Celebrity milují speciální umělé nálepky na nehty Minx

Tahle novinka pochází z Ameriky a výhodou je, že nehtové šablony vypadají přirozeněji než umělé nehty. K našim vlastním nehtům jsou navíc šetrnější než klasické nalepovací.

V českých salonech se zatím Minx neobjevil. Sadu 16 nálepek lze objednat na zahraničních serverech či aukci ebay.com. Ceny začínají na 20 dolarech. Podobné samolepky, ale od jiné značky (Blixz), jsou již na evropském trhu. V Česku se objeví během pár dní.

Nehtové šablony Minx jsou vyrobené z ohebného polymeru. Vespod je speciální lepidlo, které se aktivuje teplem. Díky tomu můžete šablony snadno přizpůsobit vlastním nehtům a správně je vytvarovat. Nehty se pak odstraní opět působením tepla, stačí nahřát infralampou či fénem a sloupnout. Parádu s nimi budete dělat maximálně dva týdny, pak se začíná polymer postupně olupovat a nehet se nedá použít znovu. Kdo by však nosil stejný vzor tak dlouho...

Zpočátku metodu Minx používaly manikérky v kosmetických salonech, avšak s narůstající oblibou si sady začaly objednávat ženy i domů a dělat si tuto módní manikúru samy. Minx tak už není jen výsadou celebrit, stylové nehty ladící k vašemu outfitu si mohou ženy dopřát, aniž by musely chodit na manikúru.

"Minx je určený ženám, které rády vyčnívají z davu," říká ředitelka značky Janice Jordanová. Podotýká také, že "nálepky" Minx mohou ženy použít nejen na vlastní nehty, ale také na nehty gelové, akrylové a další umělé. K dostání už jsou také nalepovací Minx na prsty u nohou.

Aplikace teplem

U téhle novinky budete potřebovat trochu praxe a zručnosti. Výsledky však stojí za to. Nejdříve pečlivě odlakujte, očistěte a upravte vlastní nehty. Vyberte ze sady tvar a velikost nehtu, který se pro vás nejlépe hodí. Vlastní nehty i Minx zahřejte (buď pod ultrafialovou lampou, dodává se v sadě pro kosmetičky, nebo fénem). Po změknutí je pouze přiložíte na vlastní nehet, dotvarujete po stranách a necháte vychladnout. Nejste-li si jisté tvarem či správným nalepením, jednoduše nehet znovu zahřejte a upravte. Chcete-li se nehtu zbavit, stačí opět zahřát a slepit. Nemusíte se ale bát, že by vám například v teplé vodě uplavaly. Lepidlo ve spodu je voděodolné.

Proužky, lebky, srdíčka a jiné vzory

Nepřeberné množství vzorů, barev a stylů, i to je jedna z výhod Minxu. K dostání jsou tedy nejen jednobarevné, ale vzory jako proužky, tečky, kytičky, pro "emařky a emaře" i vzory s lebkami, vzory futuristické či romantické. Módní návrháři dokonce začali pro Minx vytvářet vlastní vzory. Chcete-li Minx vyzkoušet, pak si je můžete objednat například na zahraniční aukci ebay.com. Není to ale zrovna levná záležitost. Sada šestnácti nálepek s jedním vzorem se tam dá sehnat od dvaceti dolarů. Jako každá novinka by i nehty Minx v budoucnu měly být dostupnější.