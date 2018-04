Celebrity milují sexy glamour 50. let. Zkuste to i vy, stačí rudá rtěnka

V současném přetechnizovaném světě, kdy se pomalu ale jistě vytrácí jakýkoliv osobní kontakt, si touha po nostalgii a starých dobrých časech nachází cestičku zpět. Vytvořit tento nesmrtelný a vždy okouzlující vzhled není nic těžkého, vystačíte si se třemi základními prvky: jehlovými podpatky, svůdným spodním prádlem spolu s punčochami a červenou rtěnkou.

Červená podrážka a zabijácké podpatky

Z vášně ke krásným botám se zpovídá spousta žen, mnoho z nich najdete v řadách slavných. Ty mají často botník větší než většina smrtelníků celý byt a cena jejich sbírky se šplhá do astronomických výšek.

Díky seriálu Sex ve městě a jeho hlavní protagonistce Carrie Bradshaw se proslavil obuvník Manolo Blahnik, ovšem jeho konkurent ho lehce převálcoval.

Christian Louboutin s jeho typicky rudou podrážkou se stal absolutním miláčkem bohatých a slavných. Jeho přepychové kreace zdobené křišťály, drahým kožešinami, velejemnými krajkami s kombinaci s velmi vysokými a přitom pohodlnými podpatky jsou fenoménem a dokáží mít na vás takový efekt, že jen pohled na Louboutinovy lodičky vám zrychlí tep a nezatoužíte po ničem jiném, než do nich vklouznout.

Mezi velké fanynky talentovaného ševce patří mj. Nicole Kidman, Dita Von Teese, Kate Winslet, Madonna, Victoria Beckham či Gwyneth Paltrow. Dobrá zpráva je, že za těmito skvosty už nemusíte cestovat stovky kilometrů. Slavné boty od Louboutina konečně dorazily i k nám, přesněji řečeno do pražského Simple Concept Store, kde najdete i kabelky stejného jména.

Rudá rtěnka se vrací ve velkém stylu

Když se před lety na scéně objevila Dita Von Teese, téměř nikdo ji nebral vážně. Byla prostě ta od Marylina Mansona s rudou pusou a starých šatech. Ditě se ovšem podařila skutečná revoluce a vrátila na scénu smyslnou ženskost a sofistikovanou eleganci.

Nyní se nikdo nepozastavuje nad punčochami a podvazkovým pasem, červená rtěnka a nehty se opět staly středem pozornosti nejen na přehlídkových molech. Ze samotné Dity se stala celebrita první velikosti, kterou si předchází celý pařížský módní svět a její taneční vystoupení vyprodávají sály na obou březích Atlantiku. Její image a záliba ve vintage stylu inspiruje nejen módní návrháře a stylisty, ale i samotné hvězdy.

Podíváte-li se na poslední fotografie Demi Moore, nenechají vás na pochybách, odkud čerpala herečka a její team inspiraci. Černé síťované punčochy, vysoké jehlové podpatky (mimochodem od Louboutina), tmavé lokny jemně rámující obličej, temné ostře tvarované obočí a především rudé rty a nehty proměnily herečku ve ztělesnění čisté ženskosti.

Snímek by klidně mohl pocházet z 50. let – zlaté éry Hollywoodu, neboť dokonale ukazuje nesmrtelný styl, který nikdy nevyjde z módy. I samotný produkt, který Demi propaguje, nese jasné prvky elegance a luxusu z poloviny minulého století. Rtěnka Wanted Rouge značky Helena Rubinstein se ukrývá ve zlatém obalu zdobeného jemnými linkami, mezi 24 odstíny jasně vyniká přepychový odstín červené nazvaný výstižně Glamorous Temptation.

A právě glamour, elegance, uhlazenost a smyslná ženskost je to, co dnešní uspěchaný a nervózní svět potřebuje. Takže, dámy, nestyďte se ukázat divu, která ve vás dřímá. Rty obtáhněte červenou rtěnkou, vklouzněte do krásného prádla, natáhněte punčochy, figuru zahalte do šatů zdůrazňující ňadra a úzký pas a vyjděte do ulic v podpatcích a podělte se o ten krásný pocit býti ženou.

Na maličkostech záleží

Nejen boty hýbou současným módním světem. Spousta celebrit se přiznává k závislosti na kabelkách, bižutérii a dalším doplňkům. Z hlediska stylingového dělají opravdu dobře. Umět si poradit právě s módním doplňky tvoří významný krok k perfektnímu vzhledu, neboť jsou to právě drobné detaily, které tvoří dokonalý celek.

Pro každodenní nošení se více žen uchyluje ke sportovní eleganci, než ke zmiňovanému glamour stylu. Nekorunovanou královnou tohoto stylu je americká designérka Donna Karan, jejíž impérium čítá několik linií a obléci se u ní můžete od hlavy k patě, a to hned s celou rodinou. Pro styl a nepřebernou nabídku milují Donnu tisíce lidí po celém světě a své velké příznivce má i mezi slavnými osobnostmi.

Přestože butik nesoucí jméno této slavné dámy v Čechách není, nemusíte smutnit. V pražské Železné ulici si můžete užít jedinečné tašky, boty, brýle, bižuterii a mnoho dalšího ze světově populární řady DKNY. Mimochodem se jedná o jediný obchod svého druhu v Evropě. Česká metropole se tak konečně dostává do většího zájmu návrhářů a stylových značek a nikdo se už nemůže vymlouvat na nedostatek pěkných módních libůstek.