Anketa: Jak se známé ženy udržují fit? Tancem i sexem

Tereza Kostková (herečka):

Základem udržení dobré postavy je vyšší výdej energie než příjem. Mám tu výhodu, že nejsem líná se hýbat, pohyb mě baví, čímž nemyslím, že dvakrát denně vyběhnu schody, to je jen bonus.

Vědomě konzultuju s ledničkou, co si z ní vezmu do úst, což neznamená, že bych si nikdy nevzala nic, co se nemá, ale přemýšlím o tom. Ale základ je opravdu pohyb. Teď jsme se nově zapsali do Tančírny Petra Čadka, těším se, je to úplně jiný druh pohybu a myslím, že tělo na to zareaguje.

Markéta Hrubešová (herečka):

Jím několik malých porcí denně, kvalitní a pestré suroviny, hodně zeleniny a dodržuju pitný režim. Pokud to jen trochu jde, vyrážím do dámského fitka Hany Bany, když ne, snažím se alespoň chodit hodně pěšky, nepoužívat výtah.

Nic si nezakazuji, jídlo miluji, a když dostanu na něco chuť, klidně si kousek - opravdu jen kousek - dám. Výčitky jsou totiž spolehlivý zabiják všech dobrých úmyslů. Ale přiznávám, že někdy je to pěkná dřina.

Jana Malá (herečka):

Už si ani nepamatuji, kdy jsem ve svém životě nedržela dietu. Snad jen v těhotenství, to jsem se utrhla ze řetězu. Ale to je speciální a opravdu jiný stav a já si ho gastronomicky užila. A diety jsem stejně nikdy nedodržela.

Když byla móda tukožroutské polévky, já jediná po ní přibrala. Všeho s mírou. Ráno se hodně nasnídám, bez snídaně bych totiž nepřežila, oběd malý a večer se nepřejídám. Taky většinou večer hraju a před dvanáctou pak svádím lítý souboj před lednicí. A potom cvičím.

Dřív jsem to i dost přeháněla. Pak jsem se divila, že se přes svalovou hmotu nevejdu do džínů. Zjistila jsem, že pro ženy je nejlepší tanec a hlavně jóga, která mi pomohla po mém těhotenském ráji. Já totiž ráda jím a ráda vařím. A tak svádím každodenní souboj ve smyslu 'co bych snědla, abych zhubla'.

Bára Basiková (zpěvačka):

Nikdy jsem neměla problémy s váhou, ale s přibývajícím věkem má tělo tendenci lenivět a tloustnout. Oblíbila jsem si krabičkovou dietu, zdravý a vyvážený jídelníček sestavený na míru, denně dodávaný až domů. Dodržuju pitný režim, denně piju 3 až 5 litrů vody.

Cvičím nepravidelně, ale kombinuji několik metod, aktivní cviky na přístroji Power Plate a pasivní hubnutí norskou metodou bailine. Dost pohybu mám na jevišti a také s dítětem (nebo s ním a za ním). To je nejpříjemnější způsob hubnutí!

Klára Samková (advokátka):

Vzala jsem si skvělého manžela. Základem udržení dobré postavy je zdravě uvařená a s láskou připravená strava a kvalitní sex. A on mi obojí poskytuje.

Před lety jsem zhubla díky zmenšení žaludku, od té doby mi váha trochu poskočila nahoru, dnes bych potřebovala shodit takových pět kil a vím, že mi nezbude nic jiného, než začít cvičit, což je strašná představa, protože mě cvičení nijak nebere. To přiznávám.

Chybí mi pohyb, takový ten všeobecný, kvůli práci věčně sedím u stolu a nestíhám se už ani projít po městě. Když už se mám někam přesunout, tak autem, což je pro postavu zhouba.

Monika Absolonová (zpěvačka):

Každé léto jsem kulatější, protože mám méně stresu a práce, ale více klidu a spánku.

Když to jde, chodím na Power Plate nebo jógu, ale teď nemám vůbec čas. Naposledy jsem cvičila v říjnu! Těším se, až zase za pohybem vyrazím.