Celebrity berou předvánoční obchody útokem

"Spokojenost všech zákazníků je pro nás prvotním úkolem a doslova otázkou cti a úspěchu. Navíc, když jde o ty nejznámější celebrity Hollywoodu. Ty jsou pro nás neocenitelnou reklamou a my uděláme pro jejich spokojenost vše, co je v našich silách," prozrazuje ředitel luxusního studia Hermes v Beverly Hills. Právě sem chodí pravidelně nakupovat ošacení, hodinky a mnoho módních doplňků například Madonna, Robert De Niro, Rupert Everett či Gillian Andersonová.



Manažer vyhlášeného butiku Louis Vuiton pak dodává: "Občas se nám dokonce stane, že půl hodiny před zavírací dobou zazvoní mobil a volá například zástupce Pamely Andersonové. Ráda by k nám prý přišla nakoupit. Vyjmenuje pak seznam věcí, které musíme opatřit, a teprve potom se naše ctěná zákaznice uráčí přijet."



Mezi podmínkami, jež si Pamela klade, nechybí například už zmiňované uzavření obchodu ostatním zákazníkům, dokonalá péče minimálně desítky prodavačů a především odvoz luxusní limuzínou na náklady podniku.



K dalším zákazníkům butiku Louis Vuiton patří například Ricky Martin, Elizabeth Taylorová nebo Cameron Diazová.



Nejvyhlášenější módní kousky oblečení, nábytku, domácích doplňků a dalších rozmanitých libůstek pak do Beverly Hills dováží majitel obchůdku Glamour, zřejmě jednoho z nejdražších podniků v celých Spojených státech. Proto si sem mohou dovolit přijít na předvánoční nákupy pouze hvězdy jako Cher, Claudia Schifferová, Brad Pitt, Tom Cruise či Sharon Stoneová.



"Na nezájem celebrit si díky Bohu nemůžeme stěžovat. Vždyť jsme tu právě pro ně. Kdo jiný by si totiž mohl dovolit pod stromeček třeba speciální vánoční prostírání za deset tisíc nebo exkluzivní jídelní servis za čtvrt miliónu dolarů," dodává šéf Glamouru.