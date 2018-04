OBRAZEM: Jak slavní hladovkáři huntují svá těla šílenými dietami

3:00 , aktualizováno 3:00

Nápoj z kajenského pepře či strava podle pravěkého člověka. I těmito dietami si huntují těla celebrity. Schválně je sledujte, co s nimi kruté hladovky provedou za pár let. Na někom už to možná vidíte teď.