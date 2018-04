Čekáte miminko? Dejte pozor na to, co jíte

3:13 , aktualizováno 3:13

Na zdravou skladbu svého talíře by měla žena myslet ještě před tím, než se na jejím těhotenském testu objeví toužebně očekávané dvě modré čárky. To, co jí, totiž může výrazně ovlivnit nejen devět měsíců očekávání nebo porod, ale také její šanci vůbec otěhotnět, zejména pokud má nadváhu nebo zdravotní potíže.