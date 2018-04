Čekání na operaci se v EU může zkrátit

0:01 , aktualizováno 0:01

Lidé budou mít po vstupu České republiky do Evropské unie nárok na to, aby se nechali operovat v jiné členské zemi, pokud by u nás museli čekat na zákrok nepřiměřeně dlouho. Zdravotní pojišťovny počítají s tím, že je to bude stát peníze navíc z pokladny.