Čeká vás v partnerství láska, nebo zklamání?

Váš milostný život je a bude značně komplikovaný, docílit harmonie a uspokojení bude velmi obtížné (Venuše v opozici na Saturna). Ke krátkodobým milostným vztahům Vás budou svádět starší, zkušenější zrozenci se zdůrazněným znamením Kozoroha a Blíženců, které poznáte skrze své profesní pozice - mohou to být učitelé či nadřízení. Jako parneři pro dlouhodobé vztahy přichází do úvahy zrozenci s významnými konstelacemi ve znamení Ryb - citliví, jemní, obětaví, občas chaotičtí nebo ve znamení Střelce, idealističtí, oduševnělí, spravedliví, občas nervní a zbrklí. Můžete je znát z dětství nebo je poznáte v místě bydliště.Váš milostný život bude velmi vášnivý, ale nepříliš uspokojivý. (Mars v Býku v kvadratuře na Slunce ve Vodnáři). Milence či milenky poznáte v zaměstnání a mohou mít zdůrazněno znamení Býka a Berana. Pro člověka s Vaším nezávislým duchem bude lepší, když se oženíte či vdáte až hluboko po třicítce, nejste příliš vhodný typ pro manželství. Jako dlouhodobí partneři přichází do úvahy zrozenci bystří, komunikativní a kamarádští blíženeckého typu, také mohou přijít partneři jemní, kultivovaní, citliví rybího typu.Váš milostný život je a bude značně komplikovaný a nepříliš uspokojivý (Venuše v kvadratuře na Saturna). Pokud jste ženou měla byste mít co nejdříve děti, jinak může dojít ke komlikacím s početím. Kolísání o d vášně k chladu. Milenci mohou být střelcovského typu - upřímní, tolerantní a sportovně založení, také však býčího typu, vlastničtí, dobře situovaní a vlivní, mohou se rekrutovat z řad Vašich nadřízených či kolegů. Jako stálí partneři přichází( pokud jste žena) do úvahy muži nezávislí a originální, které bude však těžko dost k oltáři. Vašim životem však mohou projít rovněž muži hloubaví, uzavření, tajuplní štírovského typu.Váš milostný život bude velmi hezký, harmonický, s nádechem romantiky. Vy sama byste měla být nápadně hezká osobnost, která bude úspěšná u opačného pohlaví.(Venuše ve Vahách u ascendentu v trigonu na Jupitera). Jako milenci se mohou vyskytnout muži vodnářského a váhovského typu - přátelští, kamarádští, veselí a zábavní. Jako trvalí partneři nebo manželé přichází do úvahy zrozenci se zdůrazněným znamením Berana - odvážní, energičtí, průbojní nebo i znamení Býka - majetničtí, žárliví a praktičtí.Měl(a) byte být osobností velmi přitažlivou, s hezkou tělesnou schránkou (Venuše v konjunkci s Jupiterem v Býku), Váš citový a milostný život však může procházet náhlými zvraty (Luna v konjunkci s Uranem ve Štíru v opozici na Venuši s Jupiterem). Jako milenci mohou Vašim životem projít zrozenci beranského typu - odvážní, energičtí a razantní také však mohou přijít nabídky k tajným milostným vztahů od zrozenců račího typu - citlivých, jemných, kultivovaných a starostlivých. Jako stálí partneři přichází do úvahy blíženecké typy - mimořádně inteligentní, bystří, rychle reaktivní a nervní.Z Vašeho nativního horoskopu je patrné, že jste osobnost velmi smyslná a sexuálně založená (Venuše v konjunkci s Marsem v Býku), a že Vašim životem projde mnoho partnerů. Měl(a) byste být osobností, která se bez opačného pohlaví opravdu neobejde, ale v milostném životě budou přicházet rozmary a podléhání svodům (Venuše s Marsem v opozici na Urana ve Štíru). Jako milenci (milenky) přichází do úvahy blíženecké typy - bystré, výřečné a velmi inteligentní. Jako stálí partneři pak zrozenci se zdůrazněným znamením Raka - rodinné typy, starostlivé, pečlivé, chtějící mít s Vámi potomstvo. Také však lví typy - zrozenci sebevědomí, úspěšní, vůdcovsky založení, občas ješitní a pyšní.Váš horoskop napovídá, že byste měla být velmi hezká bytost, obdařená výrazným půvabem a osobním kouzlem. (Venuše v konjunkci s Jupiterem ve znamení Raka u ascendentu). Toužíte po romantice a po citech, ale muži, s kterými se střetnete budou myslet spíše na něco jiného ... Jako milenci se mohou ve Vašem životě projevit muži váhovského typu - jemní, kultivovaní, společenští, také však smyslné, vitální štírovsko-lvovské osobnosti zvyklé prosadit svou vůli. Jako stálí partneři přichází do úvahy muži starší, zkušenější. nepříliš emocionálně založení kozorožího a lvovského naturelu.Přestože jste jinak osobností spolehlivou, opatrnou a rozvážnou, Váš milostný život bude aktivní a nekonvenční (Veuše v Blížencích v trigonu na Urana ve Vahách v pátém astrologickém domě). Jako milenci mohou Vašim životem projít muži trochu přelétaví, ale veselí, vtipní a zábavní blíženecko- váhovského typu. Pro stálé partnerství či manželství však dáte přednost mužům klidným, starostlivým a praktickým se zdůrazněným znamením Kozoroha nebo Raka.Venuše v Panně a Luna v Býku poukazuje na pravděpodobnost toho, že před zálety a laškováním dáte přednost vážným vztahům. V prvních fázích života se mohli projevit partneři, které jste poznal(a) skrze zaměstnání - mohli to být učitelé, kolegové či nadřízení se zdůrazněným znamením Vodnáře, Raka či prominentním Uranem v horoskopu - lidé originální, nezávislí, svobodomilovní. Jako stálí partneři přichází pro Vás do úvahy zrozenci typu Berana - odvážní, energičtí a průbojní, také však lidé zemití, praktičtí a opatrní s významnými konstelacemi v Býku nebo v Panně.Měla byste být osobní s rušným a bohatým citovým a milostným životem (Venuše v konjunkci s Uranem ve Štíru v pátém astrologickém domě). Jako milenci přichází do úvahy muži váhovského typu - společenští, přátelští, kulturně založení, také však tajemní, sexuálně přitažliví štírovští zrozenci, kteří mohou narušit klidný průběh manželství s vážnými, praktickými, mocichtivými zrozenci kozorožsko-lvovského typu.