Čeká nás velký návrat černé, říká návrhářka Klára Nademlýnská

Oblečení na podzim bude ve znamení klasických "podzimních" barev, tedy hnědé, olivové, šedé nebo khaki. Stále in je také černá nebo tmavě modrá. Pokud však nechcete vypadat jako "šedá myš", zkombinujte tyto poněkud ponuré barvy s výraznějšími. Hitem je petrolejová.

"Čeká nás velký návrat černé a šedé, mezi něž vstupuje trošku bílé. Návrháři se nechali inspirovat 70. a 80. léty, strohé, retro modely zdobí nádech punku a rocku. Tradičně se vrací také barva červená, módní jsou také odstíny fialové, od nejsvětlejší, po tmavě švestkovou," popisuje podzim a zimu návrhářka Klára Nademlýnská.

Poznávacím znamením jsou tedy černé úzké džíny, objemné svetry, trička s "netopýřími" rukávy nebo velké výstřihy. Také můžete pokračovat ve viktoriánském stylu s krajkami, skládanými sukněmi a volánky.

Uplatní se také ruské vlivy, takže ke slovu přijdou nejrůznější prýmky, bordury, potažené knoflíky, kožešinové límce nebo lemování.

Ani ženy, které vyznávají spíše sportovní styl nepřijdou zkrátka. Stále se budou nosit džíny, úzké kalhoty zastrkané do vyšších kozaček, projmutá saka, svetry a plédy.

Módní zůstávají také široké kalhoty. Nezapomeňte ale na zásadu, že objemné spodní díly vyžadují na tělo perfektně padnoucí horní díly. Nejlépe vypadají široké kalhoty ušité z kvalitních vlněných látek, hlavně tvídu a rybí kostry.

A když už jsme u módy, nesmíme zapomenout ani na doplňky, které dokážou i obyčejný outfit pozvednout na vysoce módní. In na podzim budou široké pásky nejrůznějších barev. Můžete s nimi přepásat šaty, kabátky nebo objemné svetry. Nenechávejte ovšem pásek spadnout volně na boky, ale noste ho kolem pasu nebo těsně nad ním.

Inspiraci na podzimní módu můžete načerpat například na Prague Fashion Weeku, který se koná od třináctého do patnáctého září na Výstavišti v Holešovicích, nebo také v naší nové módní poradně, kterou najdete ZDE. Věnovat se vám v ní bude návrhářka Hana Havelková.

Přestože podzim ještě ani nezačal, v módních metropolích, jako jsou New York, Paříž nebo Sao Paulo, se již prezentují kolekce na příští jaro a léto. Právě do New Yorku zamířil také jeden z nejznámějších českých návrhářů Josef Klír, jehož kolekce zaznamenala nečekaný úspěch. - více zde

TIPY A TRIKY

* Pro ty z vás, které máte zaoblenější tvary, přinášíme několik rad a tipů, jak případné nedostatky potlačit a zamaskovat.

* Přestože stále platí fakt, že černá zeštíhluje, nemusíte se bát nosit na podzim také jinou, světlejší barvu. Bez obav do svého šatníku zařaďte bílou, světle růžovou, modrou nebo hnědou.

* Zdůrazněte přednosti a schovejte nedostatky. Pokud máte širší spodní polovinu těla, zdůrazněte pas a horní část těla úzkým sakem, které bude kontrastovat s rozevlátou sukní. Pod ní schováte vše, co potřebujete. Zeštíhlující efekt ještě podtrhnete kozačkami na vyšším podpatku.

* Pokud chcete zamaskovat širší pozadí, černé kalhoty vás nikdy nezklamou. Doplnit je můžete výrazně barevným svetrem.

* Pozornost od nadbytečných kilogramů vám pomohou odpoutat také výrazné doplňky. Tuto sezónu vede zlatý lesk, ať už na botách, korálech nebo pásku.

* Nemusíte se bát ani podzimních barev. Sako vhodné délky (nejlépe na boky) oživte výrazně barevným svetříkem a doplňte delší sukní. Dovolit si můžete i kratší sako, ale v tom případě nechte z pod saka vykukovat halenku nebo tričko.





STYLING: LENKA POLÁČKOVÁ, DUŠAN CHRÁSTEK