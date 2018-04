Čechy ničí zabiják 21. století

Máte metabolický syndrom?

Každý by měl znát následující údaje - některé si můžete změřit sami, kvůli jiným musíte k lékaři. Pokud ve třech a více bodech překračujete doporučenou hodnotu, trpíte metabolickým syndromem. • Kolik měříte v pase?

Metabolický syndrom ohrožuje muže, kteří mají v pase více než 102 centimetrů, a ženy, které si naměří více než 88 centimetrů. "Nová doporučení přitom limit ještě zpřísňují a hovoří o 94 centimetrech u mužů a 80 u žen," doplňuje údaje kardioložka Hana Rosolová z plzeňské fakultní nemocnice. • Jak vysoký máte tlak?

Samozřejmostí by mělo být měření krevního tlaku, pokud přesáhne 130/85, je třeba se mít na pozoru, hranice 140/90 se už považuje za rizikovou. • Znáte své triglyceridy?

Pod neznámým slovem triglyceridy se skrývají jisté tukové částice, z nichž si svaly berou energii pro svou práci. Pokud jich je v krvi příliš - více než 1,7 mmol/litr - výrazně stoupá riziko chorob srdce a cév. • Jak jste na tom s cholesterolem?

Při měření cholesterolu je důležité, kolik jakého cholesterolu vám v krvi koluje. V případě zjišťování rizika vzniku metabolického syndromu rozhoduje HDL ("hodný" cholesterol), je nebezpečné, pokud je ho méně než 1,0 mmol/litru mužů a u žen méně než 1,3 mmol/litr. • Kolik máte v krvi cukru?

Na hrozící metabolický syndrom ukazuje rovněž příliš vysoká hladina cukru v krvi, pokud přesahuje 6 mmol/litr, je to znamení, že by mohl být ohrožen metabolickým syndromem.