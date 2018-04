Čechy málo zajímá vlastní zdraví

ČEŠI UŽ PATŘÍ K NEJTLUSTŠÍM V EVROPĚ Součástí výzkumu bylo i měření pasu dotázaných osob, z něhož se dá odhadnout, zda jsou ohroženy metabolickým syndromem.

Zajímavé je srovnání výsledků této studie se souběžně probíhající studií Monika, kterou organizovala Světová zdravotnická organizace.

Zatímco studie pražské agentury vycházela z údajů, které o svém zdraví uvedli sami oslovení, Monika pracovala s daty získanými od praktických lékařů.

"Průměrný obvod pasu vyšel v obou studiích stejně, ale rozdíl mezi udávaným výskytem onemocnění se lišil výrazně," uvedl Jan Lajka z agentury STEM/MARK.

Lékaři podle něj objevili metabolický syndrom u dvojnásobného počtu žen a trojnásobného počtu mužů, než lidé sami uváděli. Z toho je jasné, že lidé si své zdravotní problémy a rizika z nich plynoucí neuvědomují. V praxi to znamená, že chodí k lékaři pozdě, až když mají skutečně vážné potíže, místo aby přišli v době, kdy mohla být léčba snazší.

Kolik lidí vlastně podle výzkumu trpí metabolickým syndromem? Dotazovaní lidé se k němu přiznali v 13 procentech případů u žen a devíti procentech u mužů, avšak lékaři v souběžné studii dospěli k podstatně vyšším číslům: podle nich trpí jasnými příznaky metabolického syndromu 24 procent žen, a dokonce 32 procent mužů ve věku 35 až 64 let.

Z výsledků studií mimo jiné vyplývá, že v roce 2001 trpělo metabolickým syndromem asi 19 procent lidí a o tři roky později už to bylo 29 procent lidí. Co se obvodu pasu týče, v roce 2001 se v normě pohybovalo 56 procent respondentů, zatímco v roce 2004 to bylo už jen 47 procent dotázaných.