Čechům nevěra moc nevadí

"Dokonce odešla i od dětí, jen aby mohla být se svým milencem. Cítil jsem se jako blbec celé tři roky, co jsme se rozváděli. Zachránilo mě, že jsem se musel postarat o holky. Byl jsem vhozený do ledové vody, a tak jsem začal plavat. Na nějaké sebelitování díky tomu nezbyl čas," popisuje.

Příběhů jako ten Davidův jsou tisíce. Lidí, které partner podvedl, je podle průzkumu agentury SC&C, který udělala exkluzivně pro MF DNES, bezmála 40 procent.

Nevěru partnera si podle průzkumu nejčastěji připouštějí lidé z velkých měst. Ti, kterým je více než pětapadesát let, si ji naopak nepřipouštějí. Čechů a Češek, kteří přiznávají, že sami byli nevěrní, je třiatřicet procent.

Věrnost je přitom mnohem víc typická pro obyvatele měst s 20 až 50 tisíci obyvateli. Nevěru také přiznalo více mužů (39 procent) než žen (27 procent). Morální poklesek přitom přiznávají nejčastěji ti, kteří si myslí, že i je partner podvedl či podvádí.

Paradoxem je, že v žebříčku hodnot, které jsou pro partnerský vztah nejdůležitější, hodnotí lidé věrnost hodně vysoko: postavili ji na druhé místo.

Češi patří k největším záletníkům

Psycholog Peter Weiss ze Sexuologického ústavu říká, že Češi patří k nejvíce tolerantním národům, co se týče nevěry. A tím taky i k největším záletníkům.

"Ve světě existují zhruba dva modely chování: americký, který nevěru netoleruje vůbec. Nová vlna konzervatismu tam přišla v osmdesátých letech jako generační protest dětí a vnuků těch, kteří v šedesátých letech hlásali volnou lásku. Francouzský model naopak bere svého představitele jako vůdce smečky, k jehož atraktivitě patří i harém," říká Weiss.

Proto také mohla nemanželská dcera francouzského prezidenta Francoise Mitterranda na rodinný pohřeb a veřejnost to přijala. "Myslím, že Češi mají blíž k francouzskému modelu," říká Weiss.

Věřící jsou věrnější

Šest let starý průzkum agentury Sofres Factum ukazuje zajímavou věc: ti, kdo volí KSČM nebo s touto stranou sympatizují, jsou svým partnerům a partnerkám nejvíc nevěrní. Takřka každý druhý příznivec komunistické strany totiž svého partnera alespoň jednou podvedl.

Není žádné překvapení, že naopak mezi těmi, kdo jsou nejvěrnější, jsou sympatizanti lidovců. "Víra s nevěrou velmi úzce souvisí. A Česká republika patří ke státům, kde je nejméně věřících lidí," říká Weiss.

Páter Jeroným z olomouckého řádu karmelitánů však míní, že nevěra bují v České republice spíš z jiných důvodů. "Je to dáno dobou nedávno minulou, kdy se v totalitním režimu hodně základních lidských hodnot, jako je úcta k druhému, poctivost či slušnost, ničilo," říká.

Páter Jeroným také míní, že nevěrník není vždycky jen podlý zrádce. "Pokud má někdo tendenci ze vztahu takto utíkat, není to tak úplně jen jeho vina, ale i vina toho druhého. Například muž, který není dostatečně pozorný ke své ženě, jí dává příčinu k nevěře. A obráceně: žena, která na sebe doma nedbá, dává manželovi důvod, aby snáz podlehl vždycky upravené a příjemně naladěné kolegyni z práce," vysvětluje.

Místo scén, facek a rozbíjení talířů by se tak podvedený partner měl zamyslet, co sám dělal špatně, i když odhalená nevěra krutě bolí. "Je důležité si pak dokázat otevřeně a bez emocí promluvit s tím druhým o tom, co nebylo dobré. To je spolu s uměním odpustit cesta, jak zachránit vztah a vylepšit jej," dodává páter.

Sám zůstává optimistou. "Lidská zkušenost říká, že to jde - zůstat si věrní celý život. A stejně tak zkušenost ukazuje, že lidé se časem všeho nasytí. To znamená, že i dnešní uvolněnost a svobodomyslnost se časem změní v opak. Bude to zřejmě záležitost generační vzpoury dnešních dětí proti rodičům, kteří si s věrností hlavu příliš nelámou."

Už teď však existují mladí, pro které je věrnost samozřejmá. "Moje první dívka je moje žena. Jednou jsem si ji vybral a nepotřebuju jinou. Jsem jí věrný už přes deset let," říká šestadvacetiletý Vladimír Klář z Lipníka nad Bečvou.

Celebrity a politici svodům podléhají víc

Kdo má důležitou funkci nebo je slavný, podléhá svodům častěji než obyčejní lidé. Umělci a politici proto patří k těm, kteří se například s nemanželskými dětmi nijak netají.

Někdejší politik Miroslav Macek kdysi veřejně přiznal, že byl své ženě, s níž strávil jedenatřicet let v manželství, opakovaně nevěrný. Odmítl však, že by to mohlo politika v jeho funkci nějak diskreditovat: "proutník" Blažej v televizní Nemocnici byl podle něj taky uznávanější doktor než "ctnostný" Cvach.

"Nedivím se, že řada lidí v tomto směru selhala. Najednou nejste nějaký pan Novák, ale předseda, ministr, senátor, máte funkci. Rostete, kolem vás se vyrojí nejen pochlebovači, ale i krásná děvčata. Je to magnetismus moci," prohlásil svého času šéf gramofonové firmy EMI Vladimír Kočandrle.

Sám cizím půvabům neodolal a svou partnerku podvedl. Zachovat tvář je pro oficiální partnerky slavných těžké. Co s odhalenou nevěrou? "Optimální, ale těžké je říct si: je skvělé, že je můj muž pro ostatní tak atraktivní, protože to zvedá i moji prestiž," radí Petr Weiss.