Často nemocným dětem může pomoci ozdravovna

"Je tu ale jeden velký rozdíl, školy v přírodě jsou příliš krátké na to, aby dětem mohly pomoci," říká pražský dětský praktik Milan Kudyn.

Zlepšovat zdravotní stav má už samo čisté ovzduší a pobyt venku s přiměřeným množstvím pohybu, ne náhodou je většina zdejších ozdravoven na horách. Mezi používané léčebné metody dále patří inhalace, rehabilitace, koupele, plavání a další dle typu potíží malých klientů.

Komu svědčí pobyt v přírodě

"Kromě dýchacích potíží a častých infekcí bývají důvodem k podobným pobytům také problémy s výživou, a to jak obezita, tak třeba potíže s anorexií a dále také ortopedické problémy, například špatné držení zad a noční pomočování," vysvětluje Lenka Řezníková, lékařka z ozdravovny v Javorníku.

V případě, že léčebný pobyt potomka staršího tří let doporučí jeho ošetřující praktický lékař a zdravotní pojišťovna ho schválí, má léčbu i pobyt zadarmo. V případě, že ho budou doprovázet rodiče - to je v zásadě možné u nejmenších dětí - ti si platí pobyt ve větší či menší míře sami celý.

Nad úhradami pobytů dětí se navíc v poslední době objevil otazník: ministerstvo zdravotnictví totiž po pojišťovnách chce, aby platily jen věci přímo související s léčbou. Ozdravné pobyty tyto nároky podle úředníků ne vždy splňují.

Pobyt bývá obvykle třítýdenní, byť lékaři tvrdí, že aby měl skutečný smysl, měl by trvat dvakrát tak dlouho a že by navíc bylo vhodné ho v případě potřeby opakovat.

Kromě dětských ozdravoven existují také léčebny a lázeňské léčebny, liší se jak způsobem úhrady, tak i indikacemi k pobytu.

Zjednodušeně řečeno, do lázní, které využívají k léčbě i minerální prameny, koupele a bahna jezdí dětí s nejvážnějšími potížemi, třeba s těžkým astmatem. Děti s chronickými potížemi míří zase do léčeben.

Když je dítě stále nemocné...

Dítě, které je více doma než ve škole, případně ve školce. Tak vypadá typický adept na pobyt v dětské ozdravovně či léčebně.

"Pediatři považují pobyty v ozdravovnách za přínos pro zdraví dětí. Jde zejména o klimatickou léčbu, která má smysl pro děti z městských aglomerací," říká Milan Kudyn. Ideální dobou pro pobyt není rodiči preferované léto, ale spíše chladnější část roku.

Ozdravoven je v zemi zhruba desítka: ve Dvoře Králové, v Harrachově, Javorníku, Jetřichovicích, Křetíně, Kychové, Mladči, Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně a Vrchlabí.

Péče bývá podobná: "Základem je samozřejmě léčba, která kromě využívání výhod okolního klimatu a sportovních aktivit v případě respiračních potíží dále spočívá v inhalacích, koupelích, u dětí s pohybovými potížemi také v rehabilitacích a nově i v enzymoterapii," popsala lékařka Lenka Řezníková z Javorníku.

Není se třeba obávat, že by potomci výrazně zanedbali školu, protože v ozdravovnách bývá školka a škola včetně zájmových kroužků.