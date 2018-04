Časovaná bramborová bomba

Obecná zásada říká, že lahůdkové výrobky, tedy i bramborový salát, jsou při skladovací teplotě 5 stupňů Celsia použitelné 48 hodin, kusové výrobky - například obložené chlebíčky - dokonce jen 24 hodin.

“Bramborový salát navíc spadá do skupiny epidemiologicky rizikových výrobků,“ upozorňuje Eva Chomoucká z Krajské hygienické stanice v Brně. „Je velice choulostivý na manipulaci i na skladování. Navíc polotekutý mazlavý obsah s majonézou je ideálním prostředím pro množení mikrobů. Je mi ale úplně jasné, že v domácnostech zůstává déle,“ připouští doktorka Chomoucká.

Průmyslově vyráběné saláty na tom bývají o něco lépe díky tomu, že se při jejich výrobě používají stabilizátory, tedy látky, které jsou schopny trvanlivost prodloužit. Tato prodloužená doba použitelnosti se ovšem týká pouze neotevřených originálních obalů. Jakmile je jednou otevřete, musíte s obsahem zacházet jako s normálním lahůdkářským výrobkem. Takže 48 hodin - a dost.

Bramborový salát je samozřejmě lepší až druhý den, kdy se všechny ingredience prolnou a celá směs dostane tu správnou chuť. Jenže uležení se nesmí přehánět. Že salát není tak úplně v pořádku, se pozná chuťově, vzhledově i čichově. Trochu oschne a okorá, v některých případech mírně nakysne, poměrně rychle začne mírně kvasit a dokonce i plesnivět. Co s takovým salátem udělat? Vyhodit.

Kdo se k tak razantnímu kroku neodhodlá, může očekávat trpké následky. Mají většinou podobu nevolností, provázených zvracením a průjmem. Nemusí jít o specifické onemocnění, spíš o nepříjemné podráždění zažívacího traktu. Takové žlučníkáře může ovšem porazit už samotná majonéza. K vánočním svátkům se ale zkažený žaludek vůbec nehodí.

Salátové šestero

* Vyhněte se majonéze vyráběné podomácku ze syrových vajíček. Lepší je ta průmyslově vyráběná, protože je pasterovaná, a tudíž zdravotně méně riskantní.

* Na co nemusíte sahat rukama, na to nesahejte. Vaši ruku nahradí lžíce, měchačka, vidlička, kvedlačka...

* Uvažte, v jakém zdravotním stavu jsou ti, kteří bramborový salát připravují. Mějte přitom na paměti, že existují daleko nakažlivější onemocnění než třeba rýma.

* Všechny suroviny musí být vychlazené, čerstvé a čisté, samotná příprava salátu by měla být rychlá.

* Po dochucení salát okamžitě uzavřete do nějaké nádoby, nebo ho alespoň přikryjte a uložte do chladu, nejlépe do chladničky. Salát by však neměl zmrznout (krystalky vody poruší jeho konzistenci) ani by neměl být uchováván při pokojové teplotě (při té se množí mikrobi).

* Na stůl servírujte jen přiměřené množství; velká mísa by se možná na vánoční tabuli vyjímala skvěle, ale za zkažený žaludek to nestojí.