Časopis Glamour ocenil slovenskou premiérku Radičovou

"Je to uznání, kterého si vážím," řekla před předáváním cen v krátkém telefonickém rozhovoru Radičová s tím, že jde především o ocenění pro Slovensko. "Dostat se do takových nominací je určitě velký kompliment," podotkla premiérka. Nástup žen na vrcholové pozice je podle ní tak trošku tsunami, vzhledem k tomu, že ženy v Evropě ještě nemají volební právo ani 100 let.

Radičová dodala, že se těší na setkání se všemi oceněnými ženami a že s některými z nich se zná již z minulosti. "Nepřekvapím vás, že můj mluvčí se nejvíc těší na Julii Robertsovou," řekla také slovenská předsedkyně vlády.

Herečka Julia Robertsová na udělování cen časopisu Glamour. Návrhářka Donatella Versace na udělování cen časopisu Glamour.

Kromě Radičové časopis ocenil například německou kancléřku Angelu Merkelovou či kyrgyzskou prezidentku Rozu Otunbajevovou.

Časopis letos ceny uděloval již podvacáté. Jeho vůbec první ženou roku se v roce 1990 stala zpěvačka Madonna. Mezi oceněnými političkami v minulosti byla například bývalá americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová.

Na ceremoniál v Carnegie Hall byly kromě Radičové pozvány ještě prezidentka Litvy Dalia Grybauskaitéová, chorvatská premiérka Jadranka Kosorová, prezidentka Libérie Ellen Johnsonová-Sirleafová a premiérka Trinidadu a Tobaga Kamla Persadová-Bissessarová.

"Oceňujeme všechny ženské představitelky států na celém světě. Ze všech současných ženských hlav států se jich předávání mohlo zúčastnit jen těchto pět," sdělila mluvčí časopisu Glamour Jennifer Powellová.

Časopis přitom vyzdvihl, že počet žen ve vedoucích státních funkcích se od roku 1990 zdvojnásobil. "Díky bohu za to, protože ženské vedoucí představitelky mění historii nejen pro polovinu světa, která tvoří ženy, ale pro nás pro všechny," uvedla jeho redakce. Podotkla, že k 18 současným hlavám států se napřesrok připojí i příští brazilská prezidentka Dilma Rousseffová.