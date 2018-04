Časem budou krémy příliš účinné, říká ředitel kosmetické laboratoře

EDOUARD MAUVAIS-JARVIS

Vystudoval veterinární medicínu v Paříži, má doktorát z kožní farmakologie a kosmetologie. Věnoval se bezpečnosti produktů ve vývojovém a výzkumném oddělení L´Oréal. Od roku 2003 je vědeckým ředitelem L´Oréal, divize Vichy. V této pozici uvádí na trh nové produkty, jako je Lift Activ PRO, Liposyne, Normaderm Night nebo Novadiol.

Odpůrci kosmetiky občas říkají, že mezi současnými krémy a těmi, které se vyráběly před 25 lety, není žádný rozdíl.

Ano, vím a nechápu to. Objevily se nové produkty a prvky, které se dříve nepoužívaly, protože jsme je neznali. Třeba retinol, přípravek vyhlazující vrásky. Před 20 lety objektivně neexistoval. Používaly se víceméně výtažky z rostlin, o nichž se vědělo, že působí příznivě na pokožku. Jenže tehdy jsme netušili proč, takže jsme s aktivními látkami nemohli pracovat. Dnes známe účinné látky, máme testy, odstínili jsme placebo efekt. Ne, neúčinnost není to, co by nás trápilo.

Sledujete práci konkurenčních kosmetických laboratoří?

Nevím, co připravují, ale věřte mi, věděl bych to moc rád! Asi se stejně jako my snaží pochopit, jak lidská kůže funguje. Před dvaceti lety jsme zkoumali, proč některé produkty příznivě působí na pokožku. Dnes postupujeme z opačné strany. Ptáme se, co jí chybí, a pak se jí to snažíme dodat. Zajímá nás, proč padají vlasy. Proč se pokožka mastí.

Jaké jsou největší kosmetické problémy současnosti? Existuje nějaký zbrusu nový civilizační kosmetický problém?

Tvorba pupínků a akné ve vyšším věku - dřív tomu lidé nevěnovali pozornost, dnes od nás chtějí řešení. Životní prostředí pleť namáhá. Záleží na vzduchu, který dýcháme, na jídle, které jíme, na ultrafialovém záření. Často cestujeme, měníme podnebí.

Říká se, že na krém existuje návyk a že je tudíž dobré značky krémů měnit, nebo dokonce na čas vysadit.

Samotného by mě zajímalo, odkud tahle teorie pochází. Snad takové informace pouští do oběhu mladší značky, které se snaží nově prosadit nebo prodat nové výrobky. Podle mých zkušeností je to přesně naopak. Pokud najdete krém, který vám vyhovuje, neměňte ho. Naopak, pokud se krém mění příliš často a pokožka si musí zvykat na stále nové účinné látky, nese to nelibě. To, co dnes pleť potřebuje, je spíše stabilita než další experimenty. Krém se má měnit jen tehdy, když pokožka změní svoje požadavky, třeba s věkem. Ale ani to bych nedělal automaticky.

Na mnoha krémech je ale dokonce i napsaná číslovka určující věk, od kdy krém používat 30 +, 40 +, po menopauze…

Důležitější než věk jsou symptomy. Ano, v průběhu života se mění vlastnosti pokožky. Ale každému jindy a jiným způsobem. Ptejte se, co vaší pokožce chybí, a to jí dodejte. Velmi suchou pleť nemusíte mít až v padesáti letech, tu můžete mít už ve dvaceti.

Co se stane, když dvacetiletá pleť začne používat krém 50+?

Ženy to často dělají, protože hledají krémy "nejvyššího kalibru". Krémy pro ženy nad padesát let obsahují účinné látky působící na vrásky - například retinol. To je v podstatě látka "léčící vrásky". Jenže co se stane, když je vám dvacet a žádné vrásky nemáte? Nic… Krém nepůsobí. Je to, jako byste si chtěla vzít na nohu sádru, přestože tu nohu nemáte zlomenou.

Naopak, když si vezmu na zdravou nohu sádru, bude se mi chodit hůř. Je to stejné i s krémy? Mohou mi uškodit?

Záleží na složení produktu. Bude-li to krém s léčivým účinkem, například krém podporující syntézu kolagenu, pak se v nejlepším případě nic nestane, v nejhorším dojde k nějakému podráždění. Ale hlavně: když vám je dvacet, používejte produkty, které problému předcházejí, ne ty, které řeší následky. Nenoste sádru, ale dělejte všechno pro to, abyste si nezlomila nohu.

Co dělá drahé krémy drahými?

Samozřejmě je to ve složení, každý ví, že kaviár je dražší než brambory. Cenu navyšuje parfemace, vůně krému, balení a distribuce. Nejzásadnější položkou jsou aktivní složky, ale ani ony vám úplně nezdůvodní cenu nejdražších krémů. To, co je nejdražší, nemusí být nejlepší - a už vůbec to není nejlepší pro všechny. Koupi krému bych přirovnal ke koupi kabátu. Půjdete-li ke Guccimu, máte jistotu, že bude módní, skvěle ušitý a z nejlepšího materiálu. Když si koupíte kabát v Tescu, určitě nebude ve všem nej, ale možná stejně dobře jako ten od Gucciho splní svůj úkol: nebude vám v něm v zimě zima. Značka je záruka jakosti. Značka je jistota a pohodlí. U krémů i u kabátů.

Představme si teoreticky dvě testovací skupiny: první má k dispozici příjemný, voňavý, ale neúčinný krém. Druhá dostane účinný krém, který se ale špatně roztírá a nevoní. Kdo bude spokojenější?

Bohužel, příjemné dostane přednost před účinným. Proto jsou u krému parfém a textura krému tak důležité a taky tak drahé. Výsledek se totiž dostaví nejdříve za jeden až tři měsíce. A my potřebujeme, aby lidé krém vydrželi používat pravidelně. Vydrží jen tehdy, když to pro ně bude příjemné.

Jak vypadá noční můra ředitele kosmetické laboratoře?

Bojím se, že budu mít v rukou skvělý výrobek, ale nebudu schopen o jeho kvalitách přesvědčit ostatní. Mluvit o nějakém produktu vědy je těžké: musíte mluvit zasvěceně, ale musíte být pochopitelný. Musíte být pochopitelný, ale nesmíte být triviální.

Co je nejčastější chybou spotřebitelů?

Dělají chyby při výběru krémů, což je pochopitelné, protože výběr je těžší a těžší. Proto začínají být tak důležitá diagnostická centra, kde vám poradí, jaký typ krému je pro vaši pleť nejlepší. Největším hříchem současnosti je nedočkavost. Chceme vše okamžitě. U krémů přichází efekt až za několik týdnů, jenže člověk se dívá do zrcadla denně. Je to, jako když hubnete. Nevidíte každé deko, změnu poznáte, až když shodíte kilogramy.

Kam se kosmetika v průběhu deseti let posune a na jaké hranice narazí?

Výzkum je bez hranic, ale narazíme na limity právní. Docílíme-li u některých kosmetických přípravků účinnosti léků, a tomu už nejsme daleko, pak by teoreticky měly začít podléhat pravidlům, kterými se řídí léky. Krémy by mohly být tak účinné, že by musely být na předpis. Tím se vracím k vaší první otázce: Neúčinnost krémů nás netrápí. Jednou by to mohlo být spíše naopak.

Kolega mě nedávno žádal o radu, jak vybrat manželce krém k narozeninám. Co byste mu poradil?

Proboha, doporučuji maximální opatrnost! Střezte se kupovat krém "proti vráskám" nebo krém "na ochablou pleť", vaše dobrá vůle by mohla zůstat nepochopena, nebo dokonce ztrestána! Co takový krém na suchou pokožku do zimního počasí? Ano, to zní dobře...