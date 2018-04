Čas jahod: pečeme nejlepší dezerty

Jahodový dort se smetanou a čokoládou

Na formu o průměru 23 cm

Příprava: 30 minut + 50 minut pečení

* 80 g čokolády na vaření

* 220 g polohrubé mouky

* 1 lžička prášku do pečiva

* 250 g cukru krupice

* 300 ml podmáslí

* 120 g změklého másla + trochu na vymazání formy

* 3 vejce

* 100 g kokosové moučky

Na náplň:

* 250 g ricotty

* 250 ml šlehačky

* 1 vanilkový cukr

* 350 g jahod

* 20 g čokolády

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Dno formy vyložíme pečicím papírem a boky i papír potřeme máslem. Čokoládu nalámeme do misky a rozpustíme ve vodní lázni. V míse promícháme mouku s kypřicím práškem, cukr, podmáslí, máslo a vejce. Přilijeme zchladlou rozpuštěnou čokoládu a šleháme, dokud se vše dobře nespojí. Nakonec vmícháme kokosovou moučku a těsto rozetřeme do formy.

2. Pečeme v předehřáté troubě asi 50 minut, poté necháme ve formě na mřížce asi 10 min. zchladnout. Korpus vyjmeme z formy a necháme úplně vychladnout. Mezitím si připravíme krém a jahody. 2/3 jahod necháme na ozdobu, zbytek rozkrájíme. Ricottu vyšleháme s cukrem a smetanou do tuhé pěny. Do 2/3 krému vmícháme zbytek pokrájených jahod, do 1/3 krému zamícháme nahrubo nastrouhanou čokoládu.

3. Korpus rozřízneme na tři pláty, na spodní plát naneseme polovinu jahodové náplně, přiklopíme druhým plátem těsta a ozdobíme zbylou jahodovou náplní. Poslední plát ozdobíme čokoládovým krémem a poklademe celými jahodami.

Tip

Ricottu můžeme nahradit měkkým tvarohem nebo kysanou smetanou a do náplně přidat nasekané mandle či ořechy.

Pavlova s jahodami a lesními plody

Na formu o průměru 23 cm

Příprava: 30 minut + 75 minut pečení

* 4 bílky

* 220 g cukru krupice

* 2 lžíce kukuřičného škrobu

* 1,5 lžíce citronové šťávy

* 2 lžíce mandlových lupínků

Na ozdobu:

* 200 ml smetany na šlehání 33%

* 250 g jahod, malin, ostružin

1. Předehřejeme troubu na 150 stupňů. Bílky nalijeme do suché čisté mísy a vyšleháme pevnější sníh. Do něj postupně zašleháme cukr a nakonec ocet a škrobovou moučku. Do tuhého lesklého sněhu vmícháme polovinu mandlových lupínků.

2. Plech vyložíme pečicím papírem a lesklý tuhý sníh naneseme na papír do tvaru kruhu o průměru 16-18 cm. Okraje necháme o něco vyšší, než je střed dortu, a povrch posypeme zbylými mandlemi. Vložíme do předehřáté trouby, zmírníme teplotu na 120 stupňů a pečeme asi 75 minut.

3. Potom troubu vypneme a korpus necháme v troubě dosušit do úplného vychladnutí. Dobře vychlazenou smetanu ušleháme na tuhou šlehačku, ozdobíme jí střed dortu a na šlehačku navršíme ovoce.

Tip

Až skončí sezona jahod, můžete si tento dort připravit i z jiného ovoce. Zkuste broskve, nektarinky nebo exotické mango.

Čokoládový pusinkový dort s jahodami

Na dort o průměru 23 cm

Příprava: 30 minut + 100 minut pečení + chladnutí

* 5 vajec, žloutky a bílky zvlášť

* 170 g moučkového cukru

* 5 lžic horké vody

* 50 g čokolády na vaření

* 200 g hrubé mouky

* 1/2 prášku do pečiva

Na pusinkový korpus:

* 2 bílky

* 120 g jemného krupicového cukru

* 1 lžíce citronové šťávy

* 1 lžíce kokosové moučky

* cukr moučka na poprášení

Na dohotovení:

* 6-8 lžic tekuté čokoládové polevy

* 50 g mandlových lupínků, opražených

* 150 g jahod

* 200 ml smetany na šlehání 33%

1. Předehřejeme si troubu na 170-180 stupňů. Na čokoládový korpus vyšleháme do pěny žloutky, cukr a horkou vodu. Přidáme rozpuštěnou zchladlou čokoládu, prošleháme, aby se vše spojilo, přidáme mouku s práškem do pečiva a nakonec zlehka zapracujeme sníh z bílků. Promícháme a vlijeme do dortové formy vyložené pečicím papírem a vymazané máslem. Pečeme cca 35-45 minut.

2. Připravíme si pusinkový korpus. Teplotu trouby snížíme na 120 stupňů. Bílky vyšleháme na pevný sníh a zašleháme do něj cukr a citronovou šťávu, dokud nebude tuhý a lesklý. Nakonec zapracujeme kokosovou moučku, vše naneseme lžící na plech vyložený pečicím papírem do kruhu o průměru 18-20 cm. Lžící vytvarujeme povrch, vložíme do trouby a pečeme asi 60 minut. Necháme vychladnout ve vypnuté troubě.

3. Čokoládový korpus podélně rozpůlíme. Smetanu ušleháme dotuha. Spodní část čokoládového korpusu potřeme čokoládovou polevou, boky ozdobíme mandlovými lupínky, potřeme šlehačkou a ozdobíme jahodami. Přikryjeme druhým plátem těsta, potřeme čokoládovou polevou, posypeme lupínky a na polevu položíme pusinkový korpus. Povrch poprášíme moučkovým cukrem.

Tip

Čokoládový korpus můžete zaměnit za jakýkoliv jiný piškotový nebo třený dortový korpus a pusinkový dort připravit bez kokosové moučky nebo ji nahradit trochou mletých mandlí.

Sněhové záludnosti Aby se vám sněhové korpusy vždy povedly, držte se několika ověřených pravidel:

1. Mísa musí být dokonale čistá. Zbytků mastnoty ji zbavíte, pokud vytřete vnitřní část rozpůleným citronem nebo ubrouskem s kapkou octa.

2. Bílky by měly mít při šlehání pokojovou teplotu

3. Před šleháním přidejte k bílkům malou špetku soli

Mandlový koláč s jahodami

Na formu o průměru 26 cm

Příprava: 15 minut + 20-25 minut pečení

* 1,5 hrnku polohrubé mouky

* 1/2 sáčku kypřicího prášku

* špetka soli

* 1/2 hrnku cukru

* 1 vanilkový cukr

* 1 vejce

* 1/2 hrnku podmáslí

* 1/2 hrnku oleje

* 1 lžíce citronové kůry, bio

* 100 g mandlových lupínků

Na ozdobu:

* 400-500 g jahod

* 1 sáček čiré dortové želatiny nebo agaru

* cukr a citronová šťáva

1. Předehřejeme si troubu na 180 stupňů. Jahody omyjeme. V míse promícháme prosetou polohrubou mouku s kypřicím práškem a oběma cukry. Přidáme špetku soli, vejce, podmáslí, olej, jemně nastrouhanou kůru z dobře omytého citronu, dobře promícháme a vymícháme hladké řidší těsto. Nakonec do těsta vmícháme polovinu mandlových lupínků.

2. Koláčovou formu vymažeme máslem a okraje vysypeme mandlovými lupínky. Vlijeme těsto, posypeme zbylými lupínky a pečeme v předehřáté troubě dozlatova, trvá to asi 20-25 minut. Upečený koláč vyjmeme a necháme vychladnout na mřížce. Podle návodu na obalu si připravíme želatinu nebo agar a podle chuti dosladíme.

3. Po vychladnutí koláč překlopíme na tác, otočíme a ozdobíme plátky jahod. Jahody potřeme rozpuštěnou vlažnou želatinou a necháme úplně ztuhnout.

Tip

Do těsta místo oleje můžete použít rozpuštěné máslo nebo heru a podmáslí nahradit jiným kysaným mléčným výrobkem nebo mlékem. Místo bílého cukru použijte třtinový nebo přírodní cukr a jahody promíchejte před zdobením se lžící cukru.

Jak urychlit pečení * Když nemáte čas na pečení, sáhněte v supermarketu po hotovém piškotovém korpusu a pomažte ho domácím krémem. * Finta a la cheesecake: Jako základ jahodového dortu použijte křehké jemné sušenky a přidejte k nim hrst mletých mandlí. Vše rozsekejte v robotu a spojte rozpuštěným máslem a krátce zapečte v troubě.

Jahodový dort se sypáním

Na 1 dort o průměru 23 cm

Příprava: 45 minut + 10 minut pečení

* 300 máslových sušenek

* 100 g másla

Na náplň a ozdobu:

* 1,25 kg jahod

* 180-200 g jemného třtinového cukru, dle chuti

* 2 lžíce práškové želatiny

* 450 ml šlehačky

* 250 ml kysané smetany

* 80 g loupaných mandlí

Tip

Cukr můžete použít i moučkový nebo bílý krupicový. Želatinu použijte jemně mletou práškovou.

1. Půl kila jahod rozmixujeme s polovinou cukru a prolisujeme do kastrolu. Šťávu posypeme želatinou, necháme nabobtnat a zahříváme na mírném ohni, dokud se nerozpustí, nesmí se ale vařit.

2. Sušenky rozdrtíme na drobečky a promícháme s rozpuštěným máslem. Hmotu upěchujeme na dno dortové formy vyložené pečicím papírem a pečeme v předehřáté troubě dozlatova asi 10 minut.

3. Na sušenkový podklad naskládáme seříznuté jahody. Do jahodového protlaku vmícháme oslazenou kysanou smetanu a ušlehanou šlehačku se dvěma lžícemi cukru. Směs vlijeme do formy, přetáhneme fólií a dáme ztuhnout do chladničky. Před podáváním boky a okraje dortu ozdobíme nasekanými mandlemi. Dozdobíme po krajích rozpůlenými jahodami a krájíme na jednotlivé řezy.

Jahodová květina

Na dort o průměru 23 cm

Příprava: 60 minut + 50 minut pečení + chlazení

* 300 g hrubé mouky

* 1/2 prášku do pečiva

* 250 g moučkového cukru

* 30 g kakaa holandského typu

* 3 malá vejce

* 60 g změklého másla

* 250 ml mléka

Na náplň:

* 650-750 g jahod

* 100 g cukru

* 1 vanilkový cukr

* 250 ml mléka

* 6 žloutků

* 4 plátky želatiny

* 50 ml vanilkového likéru

* 600 ml smetany na šlehání

Na ozdobu:

* 400 ml smetany na šlehání

* 1 ztužovač šlehačky

* 200 g jahod

1. Do mísy robotu prosejeme mouku s kypřicím práškem, přidáme moučkový cukr, kakao, vejce a změklé máslo. Postupně zašleháváme mléko.

2. Šleháme, dokud se všechny suroviny nespojí v hladkou hmotu, cca 20-30 minut.

3. Těsto nalijeme do otvírací dortové formy vytřené máslem a vyložené pečicím papírem, uhladíme stěrkou a pečeme v předehřáté troubě na 170 stupňů 40-50 minut.

4. 400 g jahod pomačkáme s dvěma lžícemi cukru, necháme chvíli stát a prolisujeme přes síto do mísy. Žloutky a cukr vyšleháme do husté pěny. Mléko a polovinu smetany svaříme s vanilkovým cukrem, stáhneme z ohně a přidáme žloutkovou pěnu. K jahodovému protlaku přilijeme polovinu žloutkového krému.

5. Želatinu namočíme do studené vody a necháme chvíli nabobtnat. Plátkovou želatinu vymačkáme, přebytečnou tekutinu slijeme a asi dvě třetiny želatiny rozmícháme v teplém žloutkovém krému s jahodovým protlakem. Zbylou želatinu rozmícháme v horkém žloutkovém krému a ochutíme vanilkovým likérem. Obě hmoty necháme vychladnout.

6. Korpus vložíme na rovný talíř nebo podložku a sepneme do vyšší dortové formy bez dna. Na těsto naskládáme těsně vedle sebe omyté a osušené jahody. Do jahodového krému zlehka vmícháme ušlehanou smetanu, směs nalijeme na jahody, uhladíme a dáme na chvíli ztuhnout do chladničky.

7. Na jahodovou směs rozetřeme vychladlý vanilkový krém, překryjeme fólií a dáme na 4 hodiny do chladničky. Poté dort potřeme ušlehanou smetanou se ztužovačem a povrch ozdobíme tenkými plátky jahod. Plátky skládáme postupně kolem dokola, aby se překrývaly a vznikla tak jahodová květina.