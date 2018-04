Na princeznu Leiu jsem nejdřív byla moc tlustá, říká Carrie Fisherová

„Řekli mi to a říkají to pořád. Chtěli jen část ze mě, ne mě celou. Chtěli najmout tak tři čtvrtiny mě, a tak jsem musela tu další čtvrtinu nějak shodit,“ žertovala herečka v pořadu The Late Show s moderátorem Stephenem Colbertem.

„V prvním filmu jsem byla ještě tak dětsky oplácaná. Ráda bych to tak nazvala, ale zřejmě jsem byla jen tlustá. Tak jsem šla na hubnoucí kliniku. Byla jsem tam s bývalou první dámou USA Lady Bird Johnsonovou a spisovatelkou Ann Landersovou, kterým tenkrát bylo jako mně nyní. Lady Bird si nemohla zapamatovat název filmu, v němž jsem měla hrát. Pořád si myslela, že to bude Car Wash. A Ann Landersová mi dala spoustu rad, které jsem si samozřejmě nevzala k srdci,“ přiznala herečka.

Když se jí podařilo zhubnout, objevila se v roce 1977 jako princezna Leia v kultovním snímku. Kromě nezapomenutelného účesu jsou ikonické také její zlaté bikiny, s nimiž se však nikdy docela nesmířila (více zde).

Hubnout musela i po letech kvůli novému pokračování Star Wars: Síla se probouzí. Shodila 18 kilogramů.

„Nic se nezměnilo, je důležité, jak vypadáte. Pracuji v odvětví, kde záleží jedině na vzhledu. To je dost smutné. Ještě by mohli říct, ať jsem mladší, protože to je tak snadné,“ pronesla ironicky. „Když jsem zhubla, necítila jsem se dobře. Nebyla jsem to já.“