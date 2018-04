Uřízla bych mu uši, říká o případné nevěře bývalá první dáma Francie

13:11 , aktualizováno 13:11

Modelka a zpěvačka Carla Bruniová-Sarkozyová (48) se zřejmě nemusí obávat, že by ji manžel Nicolas Sarkozy (61) podváděl. Bývalý francouzský prezident se k tomu asi ani neodhodlá, hlavně když ví, co by ho čekalo.