Nejlépe placená modelka Cara Delevingne se proslavila mohutným obočím

Líbí se vám Cara Delevingne? Zeptali jsme se vás na naší facebookové stránce Zorka Horáčková: "Ne, má obočí jak Brežněv." Štěpánka Kastnerová: "Nejlepší ze všech." Michaela Zalabáková: "Občas mi připadá, že ze sebe schválně dělá "držtičku". Na druhou stranu je nepřehlédnutelná a není průměrná. Pořád nevím, jestli se mi líbí nebo ne." Kristýna Valová: "Je zajímavá, to každopádně." Míša Koutová: "Má divný obočí, možná by ho potřebovala trošku vytrhat." Kateřina Vlková: "Právě to obočí bych jí nechala." Karol Křížová: "Na to, jak má jemnou tvář, tak má hodně silné obočí. Stačí ho jen upravit a hned by podle mě měla hezčí výraz."