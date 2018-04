Manželství je nejlepší škola života, říká rok vdaná Diazová

„Objevila jsem část své osobnosti, o níž jsem vůbec nevěděla, že existuje. Pochopila jsem, že se něco hluboko ve vás vybuduje. Za první rok jsme se o sobě naučili navzájem tolik, také o vzájemné oddanosti, což je základní kámen všeho. Není to něco, co jsem si myslela, že bude jinak, ale už jsem to pochopila. Zřejmě mi něco chybělo,“ přiznala herečka pro magazín You.

Diazová v minulosti mnohokrát uvedla, že je manželství umírající instituce. Benjiho si vzala jen sedmnáct dní poté, co ji požádal o ruku. Randili spolu teprve osm měsíců.

Herečka v minulosti také prohlašovala, že mateřství neřeší a že jí stačí být jen tetou. Teď už možnost stát se rodičem zcela nevylučuje.

„Jedna z věcí, kterou jsem vždy říkala, bylo – nikdy neříkej nikdy. Myslím, že jak stárnete, víte toho víc, můžu teď dítěti nabídnout víc, než jsem mohla v pětadvaceti. Nevím, co se v mém životě a stane, ale to je na tom krásné, třeba to, že jsem se vdala, je jasný příklad,“ dodala Diazová.