UKÁZKA: Mějte ráda hlad, nabádá Diazová v knize o výživě a cvičení

Body Book zahrnuje vše podstatné z oblasti výživy a cvičení bez zbytečného komplikování. A tak také Cameron Diazová pojímá celou knihu a především zdravý životní styl - proč dělat něco složitě, když naše tělo funguje na jednoduchých principech.

V první části se věnuje výživě, ve druhé pohybu a ve třetí psychice.

Herečka se čtenáři sdílí řadu osobních tipů, které jí pomáhají žít zdravě i při hektickém tempu. Mimo jiné také vysvětluje, proč je dobré mít rád hlad. „Hlad je pocit, kterým vás vaše tělo chce přimět, abyste se o sebe starali, abyste svému tělu dali dostatek energie, a díky tomu mohli vůbec žít.“

Z kapitoly Jak v sobě objevit skrytého sportovce přinášíme dvě ukázky.

1 Cesta, jak se stát fit

... Nikdo se nechce po prvním běhu cítit poraženě nebo se znemožnit na hodině jógy. Ale není to nakonec vlastně jedno? Alespoň jste to zkusili. Vzpomeňte si na známý slogan společnosti Nike: Just do it! Vždycky mi připadal geniální. A jeho genialita tkví právě v jednoduchosti. Udělejte to! Ten slogan říká, že někdy se nám mozek snaží nějakou věc vymluvit, ale my ho nemáme poslouchat. To heslo si opakuju alespoň pětkrát denně. Je to odpověď na vše, co chcete udělat: udělej to a hotovo dvacet!



2 Jakou řeč se vaše tělo naučí?

Je to stejné jako s prací. Jak jste se ji naučili vykonávat vy? Ať už je vaším zaměstnáním psaní zpráv, zdobení dortů, pronájem domů... nějak jste se to naučit museli. Nenarodili jste se s těmito znalostmi. Všechno, co jste se v životě kdy naučili, pramenilo z toho, že jste to udělali. Že jste to zkoušeli. A nejspíše se vám to hned napoprvé úplně nepovedlo, možná jste zrovna nevyhráli zlatou medaili a možná, že jste se nedostali ani do finále. Ale o to přece vůbec nejde. Jestli to nakonec umíte, tak jen kvůli tomu, že jste to dělali stále dokola, dokud jste se to nenaučili.

Jednou z věcí, která je na pohybu a objevování tělesných schopností tak báječná, je skutečnost, že se nabízí nekonečné množství možností. Jako když se člověk učí nový jazyk... jakmile se vaše tělo naučí hovořit plynně, budete s ním chtít mluvit neustále.



Od té doby, co jsem při natáčení Charlieho andílků zjistila, že se moje tělo může naučit mluvit „kung fu“, našla jsem si i další jazyky. V prvním díle Andílků jsem se naučila jezdit na snowboardu, po natáčení druhého dílu jsem už uměla i surfovat. Znovuobjevila jsem svou vášeň z dětství: turistiku a běh. A zjistila jsem, že čím více jazyků jsem své tělo naučila, tím snazší je naučit se nové a nové. Tato schopnost „tělesné konverzace“ mi dává šanci zažívat stále něco nového. Můžu provozovat nejrůznější sportovní aktivity, protože mám sílu a základní znalosti toto, jak moje tělo funguje.

Je důležité sladit sportování se zájmy a celkovým životním stylem, protože tak snáze dokážete být důsledná a budete se držet svého programu. Když přemýšlíte, jakou činnost byste si měla vybrat, položte si následující otázky:

Jaké prostředí vás inspiruje? Já osobně miluju posilovny. Moc ráda se pohybuju ve společnosti lidí, kteří se potí a posouvají hranice své výkonnosti. Jsme parta, která se zaměřuje na stejné cíle. Tak to mám ráda. Když člověk tráví hodně času ve společnosti stejně smýšlejících lidí, je to pro všechny vzájemně velmi inspirující a hlavně motivační.

Jak sportují vaši přátelé? Máte kamarády, kteří milují tenis? Je to bezvadná zábava zahrát si partičku třeba v sobotu odpoledne... pozvěte je a dejte si do těla na čerstvém vzduchu. Nebo se zapište se sousedkou na jógu nebo na spinning. Kamarádky ze cvičení jsou nejlepší. Jen si nezapomeňte sparingpartnera pečlivě vybrat - snažte se cvičit s někým, kdo je zhruba na stejné úrovni jako vy, kdo vás bude motivovat, má výdrž a je na něj spoleh. A vždycky mějte v záloze plán B pro případ, že se váš parťák na poslední chvíli omluví. Třeba když vám vypadne partner na tenis, běžte si zaběhat. Když se omluví on, nemusíte se přece omlouvat taky.

Co je k mání v okolí? Jaké sportovní aktivity jsou v sousedství? Bydlíte blízko jezera? Žijete kousek od prima bazénu? Nebo můžete vyrazit hned do přírody? Máte v okolí park s fitness stezkou a nějakým sportovním nářadím? Když sladíte své sportování s možnostmi okolí, snadněji vytrváte, a navíc se možná blíže seznámíte se sousedy.

Kolik chcete utratit? Někteří lidé by udělali cokoliv, aby vám prodali nějaký „zázračný, stoprocentně fungující“ prostředek - hlavně aby dostala vaše kreditní karta šanci se trochu provětrat. Ale být fit neznamená, že musíte utrácet. Naopak - nemusíte utratit ani korunu, hlavně že jste aktivní. Teď hned. Každý může dělat zdvihy. Přímo teď! A nikdo z vás nebude tahat žádné peníze. A zatímco třeba kolo, činky nebo zařízení StairMasters (pro simulaci chůze do schodů) mohou být užitečné, neznamená to, že je nutně potřebujete. Nepotřebujete vlastně nic: jen své tělo a touhu převést slova v činy!