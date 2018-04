Čaj jako živá voda. Chrání před rakovinou i stárnutím

Bioflavonoidy

Nejvýznamnější z flavonoidů obsažených v čaji je katechin. Je specifický pro zelený čaj a má vysoké antioxidační účinky - až dvacetkrát vyšší než vitamin C. Snižuje hladinu tzv. "zlého" LDL cholesterou v krvi a zároveň zvyšuje hladinu "hodného" HDL cholesterolu. Preventivně tedy působí proti srdečním chorobám. Eliminuje volné radikály, které ovlivňují vznik mnoha nemocí a také vrásek.

"Studie Harvard School of Public Health v Bostonu prokázala, že lidé, kteří pili dva a více šálků čaje denně, měli o 44 % nižší úmrtnost po infarktu než ti, kteří čaj vůbec nepili," dodává Steve Eastham, ředitel britské čajové jedničky Tetley.

Jak uvádí server zabývající se čajem dobrycaj.cz, katechin podporuje zdravou spotřebu energie a snižuje množství tuku v těle. Je totiž schopný vázat a odvádět z organismu škodlivé látky. Hlavně však potlačuje tvorbu enzymů proměňujících škrob na glukózu, čímž napomáhá ke snížení hladiny cukru v krvi.

Čaj Pu-erh byl považován za vzácný lék. Vypití tří šálků tohoto čaje sníží hladinu cholesterolu v krvi dokonce až o 13 procent.

Kromě toho také působí antibakteriálně. Dokonce i v tom smyslu, že zelený čaj vypitý po jídle brání tvorbě bakterií v ústech a následnému zápachu. Katechin dokáže bojovat s virovými onemocněními (včetně chřipky nebo nachlazení). Kloktání zeleného čaje tedy buď chřipce či nachlazení zabrání, nebo alespoň zmírní následky.

Bioflavanoidy obecně v zeleném čaji mohou pomoci udržet zdravé zuby a dásně - zabraňují totiž tvorbě zubního plaku.

Vitaminy

Vitamin C spolu s katechinem a vitaminem E posilují imunitu. Kombinace těchto tří látek chrání kůži před tvorbou vrásek a pigmentových skvrn. I po přelití vroucí vodou v čaji vitamin C zůstává. Po vylouhování se dále uvolní vitaminy B1, B2, K, P, E a niacin.

Aminokyseliny

Aminokyselina theanin stimuluje činnost mozkových vln Alfa (13-8 Hz). Ty umožňují odpočinutý, ale zároveň bdělý stav. Většinou se objevují při zpomalené mozkové činnosti - bdělé snění, zahledění se do prázdna, počátek usínání nebo probouzení. Theanin pomáhá mysli odpočinout si a soustředit se na to, co aktuálně děláme. Čajovník je jedinou rostlinou, která tuto aminokyselinu produkuje.

Kofein

Kofein je mírné stimulační činidlo. Jeden šálek o objemu 200 ml obsahuje v průměru 35 mg kofeinu. Instantní káva obsahuje až 64 mg a běžná káva až 150 mg.

Minerály

Známý stimulátor v zeleném čaji dokáže posílit vnímavost, bdělost a energii. Také pomáhá s redukcí hmotnosti. Obáváte-li se však negativního působení kofeinu, museli byste vypít více než 8 šálků čaje denně. Účinek kofeinu je v porovnání s kávou mírnější, ale o to trvalejší.

Čaj obsahuje především mangan, draslík a vápník. Mangan je potřebný pro zdravý růst kostí. Právě čaj je na mangan jedním z nejbohatších přírodních produktů.

Pět až šest šálků čaje denně pokryje 45-50 % požadované denní potřeby. Draslík pomáhá tělu udržet pravidelný tep, je důležitý pro správnou funkci svalů a nervů. Pět až šest šálků čaje pokryje asi 75 % požadovaného denního množství.

Pomáhá i proti rakovině

Výsledky mnoha studií již prokázaly, že složky zeleného čaje působí proti vzniku rakoviny. Jak uvádí dokument České průmyslové zdravotní pojišťovny, rozsáhlý výzkum prováděný v Číně prokázal, že u osob, které požívaly po dobu šesti měsíců jednou týdně zelený čaj, byl prokazatelně nižší výskyt rakoviny konečníku, slinivky a tlustého střeva než u těch, kteří zelený čaj pili jen velmi zřídka nebo vůbec.

Dva šálky čaje obsahují tolik antioxidantů jako sedm skleniček pomerančového džusu, tři středně velké cibule, čtyři středně velká jablka nebo sklenka červeného vína.

Ze všech základních druhů čaje je nejvyšší koncentrace prospěšných látek v bílém čaji. Po něm následuje čaj zelený a nejméně jich má černý čaj. Opatrní při jeho popíjení by měli být lidé s citlivým žaludkem, ti, kdo trpí překyselením nebo žaludečními vředy. Silný čaj totiž může podráždit žaludek. Opatrní by měli být i lidé s vysokým krevním tlakem a těhotné a kojící ženy (kofein může přejít do mateřského mléka). Samozřejmě však mluvíme o pití čaje ve velkém množství.

Jeden šálek čaje obsahuje okolo 200 mg flavonoidů, většina z nich přechází do nápoje během první minuty vyluhování. Přes to však zkrácená doba vyluhování snižuje konečnou hladinu flavonoidů v nápoji. Tři šálky čaje denně zvýší během týdne koncentraci flavonoidů v krvi o 25 %.

Chcete-li však pro své zdraví dělat maximum, vyměňte černý čaj za zelený či bílý. Koncentrace léčivých látek je v nich mnohem vyšší.