Nejmenší kalhotky na světě. Vyzkoušely jsme c-strings na vlastní kůži

Kalhotky c-string vypadají víc jako čelenka do vlasů než kus oděvu. Mají pouze přední část a umělohmotný, jemně vyztužený, na konci zaoblený drátek. Nic víc. Žádné šňůrky, gumu do pasu či jiné uchycení. Název byl odvozen od tvaru spodního prádla, který má tvar písmene C.

Podle výrobce jsou c-strings sexy, elegantní a naprosto jedinečné. To poslední platí zcela určitě. Nevíte-li o co jde, skutečně se dají zaměnit za vlasovou ozdobu. Dle doporučení se hodí pod těsné oblečení, pod kterým by se jinak rýsovaly kalhotky a také na pláž, když se chce opálit celá a nemít bílá místa ve tvaru spodní části plavek.

Podivný, skutečně netradiční tvar okamžitě vzbuzuje zvědavost. Objednali jsme v jednom zahraničním e-shopu pár vzorků v různých barvách. Jakmile se kalhotky objevily v redakci, vypukl hlasitý smích a vzápětí diskuze, jak se něco takového dát vůbec nosit a pro koho jsou nejmenší kalhotky na světě určeny.

Pro modelky na přehlídky či pro celebrity ve velmi odvážných šatech možná, ale pro ženy z lidu? Oslovily jsme několik čtenářek, které si c-strings vyzkoušely, nosily je a podělily se o své zážitky.

Kalhotky jako čelenka do vlasů

"Připadalo mi, že si mezi nohy strkám čelenku do vlasů," popisuje své zkušenosti 28letá Lucie. Oblékání nebo spíš nasazování činilo problémy i čtenářce Monice. "Chvilku mi trvalo, že jsem přišla na to, co s nimi."

Obě se shodují na tom, že kalhotky překvapivě výborně drží na svém místě. "Ale máte neustále divný pocit až strach, že to zpod sukně vypadne na zem," doplňuje 38letá Tereza. C-strings jsou přeci jen něco jiného než klasické kalhotky. Pokud nejste zvyklá na pravidelné nošení spodního prádla typu tanga, nebude to pro vás příjemná zkušenost. V opačném případě si na ně rychle zvyknete.

C-strings řeší problém, co si vzít pod opravdu těsné oblečení, pod kterým se rýsují i ty nejtenčí šňůrky. "Pod plesové šaty jsem do teď chodila na ostro, což s těmito kalhotkami nemusím," svěřila se 22letá Monika.

Pod šaty ano, do kalhot raději ne

Stejný názor má i Tereza, která je jinak označila za noční můru než sexy prádlo. "Když jsem je nosila pod bokovými džínami, strašně to dřelo a déle než dvě hodiny jsem to nevydržela," popisuje své zkušenosti matka dvou dětí. "K šatům na večer jsou ale naprosto skvělé. Normálně vidím i ty nejmenší tanga, s c-strings jsem byla naprosto unešená."

Tento model kalhotek, vzhledem ke své titěrnosti, se hodí prakticky pouze pro štíhlé ženy s pevnou postavou, protože nikterak nemohou řešit zakrytí a zpevnění problematických partií. "Doporučila bych je jen jako vychytávku pod šaty, ale pro každodenní nošení ne," říká čtenářka Lucie.

Další z testujících Monika nošení c-string přirovnala k nošení kontaktních čoček. "Dá se na to zvyknout, i když ze začátku jsem měla trochu obavy a divné pocity." Chcete-li je skutečně používat, připravte se na období tréninku, musíte je prostě "roznosit", než s c-string budete "fungovat" jako s normálními kalhotkami.

Erotické prádlo? K smíchu

Připadají vám tyto kalhotky sexy? Lucie se přiznala, že se v nich styděla ukázat před mužem. Tereza měla větší odvahu a pochlubila se novým modelem manželovi. Jeho reakce jí nikterak nepřekvapila. "Prohlásil, jestli jsem se náhodou nezbláznila a nakonec se dal do smíchu. Eroticky na něj nezapůsobily vůbec. Vím, že v naší ložnici místo určitě nemají."

Výrobce doporučuje c-strings také na pláž či k bazénu. Ano, pokud se chcete jen opalovat a nemít nevzhledné bílé linky od šňůrek běžných bikin, pak mohou tyto kalhotky fungovat. Ale plavat v nich čtenářka Tereza nedoporučuje.

Na pláž? Raději ne

"Na veřejnou plovárnu bych raději šla v zimní kombinéze než v tomto. Vyzkoušela jsem si je ve vířivce a moc prudké pohyby se v nich dělat nedají," popisuje své zkušenosti Tereza. "Také následný pohled do zrcadla není nic moc. Mezi lidi bych takto rozhodně nešla."

Výsledek? Pokud máte velikost oblečení max. 38, chystáte si obléci odvážně přiléhavou róbu a vyrazit na gala večeři, pak c-string oceníte. "Jsou fakt bomba," prohlásila testující Monika.

Nejstarší z testujících shrnula praktické užití nejmenších kalhotek na světě slovy, že u znuděné 20leté milenky s mírami andílků Victoria's Secret své místo v prádelníku mají, pro normální ženu ale nemohou fungovat.