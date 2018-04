Byznys móda pro muže: jak se správně oblékat

Jak se má muž správně oblékat do práce? Která košile se hodí ke které kravatě? Mají být ponožky tmavší než boty nebo naopak? Odpovědi na všechny tyhle otázky najdete v naší módní pánské minibibli:

1. Najděte si krejčího

Každý nový oblek, i ten nejprvotřídnější, potřebuje upravit. Něco zkrátit, něco zabrat, něco popustit. Investice do krejčího se rozhodně vyplatí. Oblek máte na dlouho a je vážně nutné, aby vám perfektně seděl.

2. Vyberte si správné ponožky

Ponožky musí být hlavně vysoké, abyste mohli přehodit nohu přes nohu, aniž by vám vykouklo lýtko. A pokud jde o barvu, měla by být stejná, jako jsou kalhoty, a mít tmavší odstín než kalhoty a světlejší než boty.

3. Nenoste příliš tenkou kravatu

Pokud nejste módní nadšenec, kterého baví extravagance, neměla by vaše kravata být v nejširším místě užší než 7,5 cm. Vzorek na kravatě by měl být nenápadný a její dominantní barva by měla odpovídat barvě vašich očí. Přesný návod, podle kterého zjistíte, jaké barvy se k vám hodí, najdete v boxíku dole.

Pozor: Ke košili s krátkým rukávem se kravata nikdy nenosí!

4. Nekombinujte pásek a šle

Kalhoty pohodlně udrží jen jedno z nich. A pokud jde o pásek, měl by být vždy stejný jako boty – barvou i materiálem. Takže kůže je samozřejmou favoritkou. U šlí musí pochopitelně korespondovat jen barva.

5. Noste hnědé boty – téměř ke všemu

Černé boty jsou klasika, ale také nuda. Tmavě hnědé boty připoutají hned víc pozornosti a posunou váš styl na vyšší úroveň. Nejlépe se hodí k šedému, khaki nebo tmavě modrému obleku.



BAREVNÉ TROJKOMBINACE Jak sladit oblek, košili a kravatu, aby neurážely oko a vkus váš i vašich kolegů a kolegyň? Co s nápadnosti týče, má být kravata nejvýraznější, po ní následuje oblek a pak košile. Tmaví a výraznější košile než kravata se považuje za módní faux pas. A kravata s veselými figurkami a obrázky se do práce nehodí vůbec. Jaké barvy zkombinovat: * Tmavě modrý oblek + světle šedá košile + světle modrá kravata * Hnědý oblek + světle žlutá košile + čokoládová kravata * Tmavě šedý oblek + světle modrá košile + stříbrná kravata * Tmavě zelený oblek + světle hnědá košile + světle zelená kravata

6. Co takhle nátělník?

Pod bílou košili, která je poměrně průhledná, si buď nemusíte brát nic, anebo (pokud potřebujete skrýt chlupatou hruď) si pořiďte bílý nátělník s krátkým rukávem a úzkým kulatým výstřihem. Výstřih do V a nátělník bez rukávů jsou pod bílou košilí moc nápadné. Nesnášíte nátělníky? Pak zkuste košili tmavou nebo s jemným vzorkem, která neprosvítá.

7. Zakázané barvy nekombinujte

Barvy, které nelze kombinovat, jsou černá s námořnickou modří, světle šedá se světle khaki, černá a hnědá. Kombinovat nezkoušejte ani vzorky ve stejné velikosti (stejně velkou kostku se stejně silným proužkem).

8. Vzorky kombinujte opatrně

Tři základní kameny pánského šatníku (oblek, košile, kravata) můžete ,vyvzorovat‘ třemi způsoby: Buď budou dva prvky jednobarevné a jeden se vzorem – v tom případě může být vzor jakýkoliv. Nebo bude jeden prvek jednobarevný a dva vzorované – v tom případě musí mít každý vzor jinou velikost (drobný proužek, velká kostka) a v obou se musí nacházet jedna společná barva. Anebo jste odvážní a pokusíte se zkombinovat vzorovaný oblek se vzorovanou košilí a vzorovanou kravatou a v tom případě by dva ze vzorků měly být hodně podobné a jeden odlišný.

9. Mějte kvalitní hodinky

Investujte do hodinek z nerezavějící oceli, které vás neopustí za pár sezon a které budou o vás hlásat do světa, že jste gentleman, který zná svou cenu i cenu svého času. Kromě hodinek by muž do práce neměl nosit žádné další šperky. Výjimku tvoří jen snubní prsten.

10. Dbejte na osobní hygienu

A to nejzákladnější nakonec: čistě umyté vlasy s dobrým střihem a vysprchované a navoněné tělo tvoří přesně ten základ, bez kterého nebude sebelepší oblek a kravata mít žádnou cenu.

Tak to by, pánové, bylo všechno. Vaší pracovní módou necloumají tolik módní trendy, ale přesto bude zajímavé si na této stránce prohlédnout, jaké barvy a střihy na vás vymysleli návrháři.

Jak známo, pravidla jsou od toho, aby se porušovala, ale některá nám ulehčují život. Tak to podle nich zkuste, ať vám to v práci sluší a my se máme na co koukat.