Být krásná není snadné, stěžuje si mladá americká studentka

Zatímco většina žen touží být krásná a obdiv mužů jim dělá dobře, univerzitní studentka Felicia Czochanski (20) napsala esej, v němž si na obdiv okolí stěžuje. Zveřejnil ho server Cosmopolitan.com. Krásné ženy jsou podle ní posuzovány výhradně podle vzhledu a nikdo je nebere jako inteligentní bytosti a nezajímá se o to, co dokázaly.

„Být považována za krásnou není snadné. Zdá se , že lidé zapomínají nebo ignorují mé úspěchy,“ napsala vysokoškolačka, která se popsala jako „inteligentní atletka, která je velmi ambiciózní.“

Vysvětlila, že díky svým „světlým vlasům, velkým oříškově hnědým očím, poprsí velikosti 34 DD a vyrýsovaným lýtkům“ přitahuje pozornost mužů.

Jako teenager schválně nosila velká trika a mikiny, aby ujistila druhé i sebe samu, že je na ní víc než jen hezká tvářička.

Lidé na ni prý zírají v metru, na ulici, kamkoli přijde je středem pozornosti. Nejdřív ji napadalo, že má něco na botě nebo na oblečení, ale pak sama shledala, že přitahuje pozornost vzhledem.

„Představte si, jaké to je, když se za vámi každý otáčí a všechny oči jsou upřeny na vás, když se jen chcete někam dostat. Necítím se díky tomu krásná nebo sexy. Spíš mi připadá, že je se mnou něco špatně,“ vysvětluje.

„Já sama se nevnímám tak atraktivní, že by se muži měli zastavovat a pískat na mě, říkat mi kočka nebo upozorňovat kamarády, aby se za mnou otočili, ale dělají to,“ říká Američanka.

Často na ni muži pokřikují i vulgárně. „Nechci se chlubit, jak lidé komentují můj vzhled. Ve skutečnosti pohrdám tím, že si někdo vůbec myslí, že je takové chování přijatelné,“ dodává.

S jejím „trápením“ jí pomohlo stěhování do New Yorku, kde je pestrá škála různých typů lidí. Tam prý konečně přijala svůj vzhled i to, jak působí na ostatní.

„Uvědomila jsem si, že pánem té situace jsem já. Tím, že odmítám reagovat na takové chování, odrazuji lidi od toho, aby to dělali někomu jinému,“ míní Felicia.

