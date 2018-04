Základy konturování: naučte se rychle projasnit a omladit pleť

Bronzer, o kterém byla řeč minule, by měl jít vždy na řadu první. „Na finální úpravu pleti jsou skvělé právě rozjasňující produkty,“ vysvětluje vizážistka Linda Valsami. Seženete je v nejrůznějších formách: dobře se používá jak rozjasňující pudr, tak krémová či tekutá varianta (ty je lepší nanést ještě před použitím klasického fixačního pudru nebo do míst, kam ho vůbec nedáváme).



Rozjasňovače mívají různé složení, různě intenzivní lesk a seženete je v široké škále odstínů nebo jejich kombinací. Ty nejsvětlejší, tedy bílé nebo s perleťovým až stříbřitým leskem, se podle expertky hodí nejlépe pro velmi světlé typy. Teplejší barvy, jako je béžová, písková, meruňková, bronzová či zlatá, sednou mírně opálené pleti. Tóny do růžova až do fialova se hodí na velmi opálenou nebo přirozeně tmavší pleť.

Na tekuté a krémové přípravky stačí bříška prstů, pudrový rozjasňovač nabírejte zkoseným štětcem – nejdřív ho lehce oklepejte a pak aplikujte na vybrané partie obličeje. Když máte cvik, nezabere to víc než pár sekund. „Rozjasňovač se nanáší všude tam, kam přirozeně dopadá světlo,“ popisuje Linda Valsami. „To znamená pod rty a do rýhy nad nimi, na střed nosu, do střední části čela, na vršek lícních kostí, do okolí očí a těsně pod obočí.“

Další tipy od vizážistky najdete na stránce pořadu Být hezká na Playtvak.cz.