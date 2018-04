VIDEO: Řasenka je základ líčení. Naučte se ji správně vybírat a nanášet

Netradiční až šokující tipy na to, jak být krásnější, si ženy vyměňují odjakživa. Internet ale sdílení o hodně ulehčil...

Zvýraznit oči pomocí dobře vystínovaného líčení není žádná mýtická schopnost, kterou mají jen profíci. Naučit se to...

Proměny řasenky. V Egyptě platila za afrodiziakum, v Anglii frčela červená

Dnes je to nejpoužívanější líčidlo, které denně berou do ruky jak fanynky výrazného make-upu, tak dámy, co se skoro...