VIDEO: Sexy červené rty podle vizážistky. Vyberte si styl, co vám sedne

0:30 , aktualizováno 0:30

Kdybychom měli vybrat jen jeden nejdůležitější trend z aktuálních týdnů módy, musela by to být sytě červená rtěnka, která zdobila rty modelek na přehlídkách luxusních značek v Paříži, New Yorku, Londýně i Miláně. Není třeba se jí bát, podotýká vizážistka Linda Valsami a přidává hned tři různé způsoby, jak ji nosit.