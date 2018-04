VIDEO: Jdete na party? Se snadným, ale dramatickým líčením uděláte dojem

Budete potřebovat:



černou kajalovou tužku



světlý perleťový stín



kleštičky na řasy



černou řasenku



tmavší tvářenku



rozjasňovač



vínovou, fialovou nebo hnědou rtěnku



1. Připravte si základ (BB krém nebo make-up, korektor, pudr, bronzer) a upravte si obočí tak, jak jste zvyklá.

2. Kajalovou tužkou obtáhněte horní i dolní hranu oka: snažte se linku umístit co nejblíže k řasám.

3. Na celé pohyblivé víčko naneste světlý perleťový stín – třeba tělový, růžový nebo béžový. Naberte trochu na úzký štěteček a obtáhněte také dolní víčko.

4. Řasy natočte kleštičkami a namalujte je řasenkou. Klidně aplikujte i dvě vrstvy.

5. Tvářenku si vyberte tak, aby ladila se rtěnkou. Pokud bude hnědá, volte tvářenku do hněda nebo do bronzova; jestli volíte rtěnku vínovou, měla by tvářenka být v chladném odstínu – třeba starorůžová, švestková nebo malinová. Usmějte se a zkoseným štětcem ji naneste na hrany tváří.

6. Menším štětcem nebo prstem naberte rozjasňovač nebo rozjasňující pudr a aplikujte ho nad tvářenku a nad horní ret.

7. Tmavou rtěnku naneste tak, jak jste zvyklí. Nejlepší je rty nejprve obtáhnout a lehce vybarvit pomocí štětečku a až pak rtěnku nanést přímo z tuby. Nalíčení pak déle vydrží.

