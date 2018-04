VIDEO: Vytvořte si trendy barevné linky s tím, co už máte doma

Budete potřebovat:



silně pigmentovaný barevný stín



pleťovou vodu (může být i obyčejná)



úzký zkosený štěteček



Postup:

1. Trochu vody nalijte do kalíšku nebo do misky a štětec do ní namočte.

2. Na mokrý štětec naberte dostatečné množství vybraného stínu.

3. Těsně nad řasami namalujte klasickou linku; případně postup opakujte.

4. Linku můžete nechat graficky ohraničenou, lehce ji rozetřít větším štětcem, případně ji pro intenzivnější efekt doplnit stejně barevnou řasenkou.

