Být gentlemanem se opravdu vyplatí. Ženám se po nich stýská

10 ZNAKŮ OPRAVDOVÉHO GENTLEMANA + TEST

Všechna tvrzení začínající "Pravý gentleman nosí..." nebo "Pravý gentleman pije..." jsou nesmysl. Slovo gentleman se dokonce ani netýká pouze jeho vztahu k ženám. Britský novinář William Drew, který se vymíráním gentlemanů přímo v jejich kolébce, v Británii, zabýval, napsal: "Když loni umřel můj čtyřiadevadesátiletý dědeček, celou rodinu překvapilo množství kondolencí a dopisů, které nás zavalily. Byly od lidí, které jsme vůbec neznali. Za dlouhá léta na venkově navázal tolik dobrých vztahů a seznámil se s tolika prodavači, sousedy, obchodníky, číšníky, že se všichni cítili povinni vyjádřit nám svoji soustrast. A ve všech kondolencích se objevovalo, jaký byl děda gentleman a jak byl milý." U pravého gentlemana jde tedy o to, aby byl k lidem milý, zajímal se o ně a uměl navazovat dobré vztahy. Ať je to obchodní partner nebo váš listonoš.





POD POVRCHEM MODERNÍHO KAVALÍRA

Pánský módní návrhář a tvůrce stylu Alfred Dunhill zkoumá moderního britského gentlemana zevnitř, aby zjistil, jestli bude mít i v následujících letech koho oblékat. Za svou tvář si bohužel zvolil herce se vzhledem dokonalého dandyho, ale s pošramocenou pověstí. Jude Law zrovna pověsti gentlemana nečiní zadost, jeho bývalá žena a tři děti by mohly vyprávět.

Ale jaký tedy je ten moderní gentleman? "Skutečný gentleman je galantní a velkorysý. Má jemné chování, ale pevné zásady, jasné cíle a velký smysl pro humor," tvrdí ředitel značky Dunhill Yann Debelle de Montby. Průzkum, ze kterého vychází, se ještě zmiňuje o slušných způsobech, šarmu, důstojnosti, kultivovaném chování a skromnosti. Nikde ani slovo o penězích (všímáš si, moderní český podnikateli?) nebo dobré rodině.

Může to znít staromódně, ale našim čtenářkám se určitě zamžil zrak. Takový diamant mužnosti by na ně jistě netroubil na semaforu, když se jim nepodaří odstartovat jako raketoplán, jakmile padne zelená. Taky by na obchodní večeři nemlel celou dobu jen o sobě a v tramvaji nesmrděl jako krmič tygrů po směně. Ale ke vztahu gentlemanů k ženám se ještě vrátíme. Zatím zůstaneme u těch přízemních peněz.

BÝT GENTLEMAN SE VYPLATÍ. OPRAVDU VYPLATÍ

Takzvaně staromódní vychování (pustit někoho prvního do dveří, usmát se na nového kolegu, poděkovat hostitelce za dobrou večeři) stále získává na ceně. A to nejen ve společenském styku a při navazování vztahů, ale i v obchodní oblasti. Nepřinese vám to obrovskou slávu a zisk. Kdyby tomu tak bylo, nezahřívali by gentlemani ve Sněmovně zadní lavice, ale slušně si nabízeli místo za řečnickým pultem. Jenže svět politiky spíš zrcadlí to, jak vás k instantní moci a zisku vynese chování řeznického vořecha.

Co vám ale gentlemanské způsoby zaručí, to jsou dobré kontakty, trvalý zisk a na trhu pevně usazená firma s dobrou pověstí. A nemusíte kvůli tomu absolvovat kolej typu Eton, Oxford nebo internátní gymnázium podnikatele Kellnera.

Jestli máte doma malého prince a chcete, aby z něj vyrostl pravý gentleman, nemusíte šetřit na drahé školy, stačí staré dobré vychování. A navíc (jako bonus) bude i hvězda mezi holkama.

Přijde vám to zoufale staromódní? "Chovat se ve světě byznysu jako gentleman je mírně vymírající myšlenka," říká majitel luxusní oděvní značky Pickett, "ale když jde v obchodě do úzkých, jediné, na co se opravdu můžete spolehnout, jsou vztahy s lidmi. A ty si nezískáte tím, že půjdete po zisku jako buldok."





RUČIČKU LÍBÁM, MILOSTIVÁ

Když si současné ženy stýskají, kam se poděli skuteční gentlemani, nemyslí tím, že by chtěly, aby jim někdo otevíral dveře při vystupování z auta nebo dláždil cylindrem rozblácenou cestu. Spíš je v tom tiché povzdechnutí, že kdysi se rada Vacátko choval lépe k lehkým děvám z pajzlu U nudle, než se někteří muži dnes chovají ke svým partnerkám nebo kolegyním. Není to o přehnané slušnosti a úsluhách. Je to o úctě a kavalírství.

Někde na cestě od malého chlapečka, pro kterého je maminka bohyní, k sebevědomému mladíkovi, který odstrčí na schodech do autobusu paní s berlemi, se něco pokazilo. A zřejmě budeme muset (my ženy) začít hledat u sebe. Neztratili se kavalíři proto, že už vymřely i dámy? S tím souhlasí psycholožka Marta Boučková: "Muži potřebují prostor pro to, aby mohli být gentlemany. Ženy mění pravidla hry tak rychle, že muži vlastně nevědí, jak hrát. Někdy mužům lezou do jejich původního prostoru, ale jindy chtějí, aby se pánové chovali, jako když tam ještě nebyly."

A nezmizeli gentlemani i proto, že už je jako matky neumíme vychovat? Na blogu jednoho floridského "gentlemana ve vývinu" - jak si sám říká - najdete zajímavé heslo. Svůj internetový deník s názvem Průvodce gentlemana nazval "místem, kde mají i hodní kluci úspěch u žen". Možná bude k výchově budoucího gentlemana stačit, když ho přesvědčíte, že vůbec není "out" být hodný kluk.

I JAKO DOSPĚLÁ ŽENA MŮŽETE POMOCI VÝCHOVĚ GENTLEMANŮ V ČESKU. JEN TO STOJÍ ČAS A TRPĚLIVOST: * Na lichotky neodpovídejte sebekritikou. Jen poděkujte.

* Chcete, aby chodil na schůzky včas? Pak choďte maximálně s desetiminutovým zpožděním, jinak ho to přestane bavit. Když si nevážíte jeho času, proč by si on měl vážit vašeho.

* Hezké oblečení mu pochvalte, nevhodné nekritizujte. Když spolu jdete na večeři, svoji objednávku sdělte jemu, on to už s číšníkem zařídí.

*A co se pověstného pouštění do dveří a oblékání kabátu týče, je snadné říct, že si za to můžeme samy, protože se do dveří hrneme a kabát nedáme z ruky. Tam už je to taková řetězová reakce. Jednou nepomůže, podruhé už to nečekáte. Takže - dejte šanci víckrát. Výsledek stojí za to.

KDYŽ NE BUŘINKA A DEŠTNÍK, TAK CO TEDY?

Pokud jde o oblečení takového pravého gentlemana, neexistuje žádná uniforma - podle vnějších znaků ho nepoznáte. Možná právě ten chlápek v trekových šortkách, který sedí naproti vám v čekárně u doktora, je duší ten pravý "jemný muž" a poznáte to, až vás pustí před sebe, protože nespěchá.

"Být gentleman je velmi nenápadná kvalita," říká Patrick Grant, ředitel módní značky Norton & Sons, kde oblek paradoxně stojí kolem tří tisíc liber. "Jsou to muži, kteří nelitují času a námahy, aby vám poděkovali za váš čas a námahu."

A jsou jeho zákazníci, kteří si mohou dovolit ten nejdražší luxus, opravdoví gentlemani? "Většinou ano. Chodí k nám jen asi pět procent takzvaných ,poštěkávačů‘. Ti krejčímu jen vydávají úsečné příkazy."

Takže dobrá, existují i gentlemani, které poznáte podle skvěle padnoucího obleku, ale tahle známka bude stále méně častá. Moderní kavalír se spíš pozná podle toho, že se obléká čistě a upraveně, vhodně k místu a situaci a na důležitých součástech oblečení nešetří. Tím se myslí boty, hodinky, kravaty, a je-li to potřeba, i aktovky.

CTI RECYKLACI I PLANETU SVOU

Prototypem moderního "jemného muže" je David de Rotschild (30), dobrodruh a ekolog ze známé bankéřské rodiny. Je hlavou organizace Adventure Ecology, věnuje se dobročinné práci a zvyšování povědomí o stavu naší planety. V rodné zemi gentlemanů je David představitelem stále vlivnější skupiny mladých Britů, kteří dávno přetlačili ekonomicky dravé a bezohledné představitele éry Margaret Thatcher.

"Úcta k druhým lidem jde ruku v ruce s úctou k planetě, kterou jsme zdědili," říká a vy můžete namítnout, že se mu to stará o planetu, když má za sebou víc než bohatou rodinu. Podívejte se na to spíš tak, že každý dělá, co může. Recyklovat odpad se třeba nezdá tak atraktivní, jako upozorňovat na zhoršující se stav Země dobytím obou pólů (což se de Rotschildovi podařilo v roce 2006). Ale nosit se s plastovými lahvemi do speciálního kontejneru, místo abyste je mrskli do popelnice hned vedle vašeho domu, je věřte nevěřte taky znakem gentlemana, kterému není jedno, jakou stopu tu po sobě nechá.

"Nevím, jak se naše společnost dostala do bodu, kdy je hrubé chování běžnou normou," říká Patrick Grant, "ale myslím, že už toho lidi mají pomalu dost a máme šanci, že se mezilidské vztahy zase změní k lepšímu a potom budou gentlemani slavit velký comeback."