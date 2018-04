Být!

19:49 , aktualizováno 19:49

Pro mě je základem zdraví klid a pohoda. Malé nepříjemnosti házím za hlavu, ty větší se snažím co nejdříve vyřešit a pak s nimi udělat totéž, jako s těmi malými. Někdy to není jednoduché, ale pokusit se o to není marné. K tomuto závěru jsem došla po velikých stresech a několika fackách od života.Vždyť nejdůležitější je"být"!!!!