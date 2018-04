Bylinkové hody. Roláda s pestem, šalvějové ravioli a krém s koriandrem

0:17 , aktualizováno 0:17

Kdy jindy si užívat zelené bohatství ze zahrady nebo truhlíku za oknem, než právě teď, když se to všechno krásně zelená. Čerstvé bylinky využijete nejen klasicky do salátů nebo pomazánek, ale v kuchyni se s nimi dá čarovat skoro do nekonečna. Vyzkoušejte třeba tyhle tři snadné letní recepty.