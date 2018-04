Bylinky léčí, ale mohou i uškodit

Stále populárnější jsou různé bylinné čaje, a nemálo lidí si alespoň nejběžnější léčivky samo pěstuje. Avšak pozor, ani bylinky nejsou bez rizik.

"Mělo by se s nimi zacházet jako s léky a nikdy je nepít jen tak na žízeň. Nasazovat se mají jen v případě konkrétních problémů," říká o bylinných nálevech lékařka Vladimíra Strnadelová z pražského Institutu celostní medicíny.

Rozhodně doporučuje, aby se o jejich používání nezkušený člověk s někým poradil, a varuje i před bezmyšlenkovitým popíjením něčeho, co třeba pomohlo sousedce.

Pozor na alergii

Asi nejznámějším bylinkovým čajem je v Česku heřmánek. Nálev z heřmánku dokáže uklidnit a zmírnit, nejvíce však prosluly jeho protizánětlivé účinky.

Jenže tato rostlina se v poslední době stává jedním z alergenů, a proto se čaj z něj, ostatně podobně jako jiné bylinkové čaje, nehodí k dlouhodobému pití.

Dětem z rodin, kde se už nějaká alergie objevila, by se pro jistotu neměl dávat vůbec. A platí to i pro heřmánkové koupele, protože bylina navíc hodně vysušuje.

Příklad špatného použití bylinek? "Třeba mátový čaj v zimě. On totiž ochlazuje a pokud je někdo zimomřivý a pak vyrazí ven, bude mu o to větší zima," varuje lékařka. Máta se jinak doporučuje k tlumení zažívacích potíží.

Co dokážou bylinky

Jaké jsou možnosti užití nejznámějších bylinek? Horečku dokáže snížit čaj obsahující šípek, který je navíc proslulý vysokým obsahem vitaminu C. Odolnost vůči nachlazení má zvyšovat také nálev z obyčejné kopřivy.

Nadýmání dokáže zabránit čaj z fenyklu. Ten mohou ostatně pít již velmi malí kojenci, které nadýmání často trápí. Doporučuje se proto i jejich kojícím matkám, aby tlumil účinek nadýmavých látek v mléce. Kromě toho fenykl podporuje chuť k jídlu.

Podobně působí i chutný čaj z máty, která navíc dokáže pročistit krevní oběh. Výhodou máty je, že čaj z ní lze podávat i jako vychlazený letní nápoj.

Klasikou je lipový čaj používaný při kašli. Měsíčkový čaj působí proti menstruačním bolestem. Platí přitom, že bylinné čaje by se neměly nikdy užívat déle než tři týdny, protože pak si na ně tělo zvykne.

Nejen z hrnečku

Bylinky nemusí vonět jen z hrnků s čajem. Oblibu si v posledních letech získaly také aromatické oleje, ať už používané do lampiček či přímo do koupele. Osvěží například citron, eukalyptus, máta či bergamot.

Sedativní účinky mají vůně z heřmánku, levandule, santalu či majoránky. Proti depresím by měla pomoci i vůně z levandule či růže, bolesti zažene majoránka nebo levandule.

Některé esenciální oleje, jako je třeba máta, eukalyptus a šalvěj, se hodí i na inhalaci. Masírovat lze například směsí rozmarýnu, zázvoru a jalovce.

Olej z australského čajovníku lze použít i ve vysoké koncentraci jako dezinfekci na malé ranky. Kloktat například při bolestech v krku je možné eukalyptus, šalvěj či tymián.