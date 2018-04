Miláčku, rodím! Bylinky pomáhají před porodem, při něm i v šestinedělí

Měsíc před porodem

Na porod se můžete připravovat už od 36. týdne těhotenství také tím, že budete pít čaj připravený z maliníkového listí, který pomůže připravit dělohu k porodu. Doporučené množství je 3x denně šálek až do porodu.

Maliníkový čaj

Potřebujeme: 1 lžičku malinových listů, 2 dl vroucí vody

Postup: Bylinku přelijeme vroucí vodou a vše necháme 10 minut louhovat, pak přecedíme a popíjíme.

Masáže hráze

Perineum neboli hráz je vlastně tkáňový val tvořící překážku mezi spodní částí poševního vchodu a řitní oblastí. Hráz je při samotném porodu vystavena obrovskému tlaku, jakmile je však vláčná, tak mnohem lépe odolává porušení.

Masáž hráze provádíme 1x denně od 6. do 8. týdne před porodem, nejlépe po koupeli.

Olejíček na masírování hráze

Potřebujeme: 2 lžíce mandlového oleje, 1 kapku éterického oleje ze šalvěje, 1 kapku éterického oleje z levandule

Postup: Všechny přísady promícháme a vzniklým olejem si jemnými krouživými a pak táhlými pohyby masírujeme hráz.

Pozor: Při výběru éterických silic je nutné dávat pozor na kvalitu. Na etiketě lahvičky musí být vždy uvedeno, že je olej na 100 % přírodní. Pokud tam není uvedeno nic, nebo například z 90 % přírodní, nikdy nekupujeme, zbylých 10 % je totiž syntetických, tedy dráždivých a velmi škodlivých pro organismus.

Porod se blíží

Týden před předpokládaným termínem porodu, by si nastávající maminky měly 2x denně masírovat oblast břicha, podbřišku a kříže směsí 4 lžic panenského rostlinného oleje, 3 kapek levandule a 3 kapek jasmínu. Tímto způsobem si připraví hladké svalstvo dělohy k nadcházejícímu porodu.

A je tu porod

Jakmile se blíží den D – tedy porod, většina rodiček začíná panikařit. Jsou ustrašené a podléhají velkému napětí. Na tyto stavy jsou vynikající Bachovy esence, například esence z kejklířky skvrnité či devaterníku penízkového.

Ze své zkušenosti bych doporučila nastávající mamince při začínajícím porodu 5 kapek z krizové Bachovy esence, uvolní totiž tělo i mysl a porod má mnohem hladší průběh.

Ředění je následující: 6 kapek libovolné esence (nebo 3 a 3 z každé) smícháme s 25 ml pramenité vody. Vzniklá tinktura se užívá 2 – 3x denně po 7 kapkách do úst. Takto namíchaná lahvička vystačí na zhruba 2 týdny.

Vůně éterických olejů také pomáhají zpříjemnit prostředí porodních místností, zmírnit porodní bolesti a uvolnit napětí. Používáme je do aromalampy, k masážím či koupeli. Masážní směs je dobré mít vyrobenou před plánovaným termínem porodu. Trvanlivost se prodlouží uskladněním v chladničce.

Éterické oleje a jejich účinky při různých fázích porodu:

Levandule – pomáhá uklidnit rodičku, která trpí silnými bolestmi. Její aroma uvolňuje také napětí u budoucího tatínka. Je vhodná k aromatizaci vzduchu, masážím či do koupele.

Neroli - aromaterapeuti ho používají k uklidnění rozrušených otců, kteří mají strach, že nezvládnou situaci a budou partnerce slabou oporou. U této silice stačí jen několikrát přičichnout k lahvičce.

Verbena – k této silici podobně jako u neroli stačí také jen přičichnout z lahvičky. Toto aroma je vhodné pro budoucí matky, které začínají panikařit a mají pocit, že porod nezvládnou. Verbena zbavuje napětí a zvyšuje koncentraci na porod.

Heřmánek římský – pomáhá přecitlivělým ženám zvládat křečovité bolesti. Je vhodný k masážím.

Směs při slabých stazích

Příprava: na 4 lžíce rostlinného oleje dáváme 2 kapky skořice, 1 kapku zázvoru, 1 kapku hřebíčku, 2 kapky verbeny.

Použití: Touto směsí silně masírujeme oblast podbřišku a kříže.

Poporodní masáž

Ihned po porodu doporučuji masírovat břicho jasmínovým olejem (na 2 lžíce rostlinného oleje dáváme 4 kapky jasmínu), aby došlo k rychlému oddělení placenty.

Bylinky v šestinedělí

První dny po porodu, tedy v raném šestinedělí, by se maminka i dítě měly pomalu zotavovat po namáhavém porodu. Žena by si měla odpočinout, tedy co nejvíce ležet, aby se dobře zacelily porodní rány a začalo se tvořit mateřské mléko.

Může také zkusit posilující nápoj pro novopečené maminky:

Dvě lžíce semen dýně hokkaidó lehce nasucho opražíme, přelijeme 0,5 litrem vroucí vody a vaříme 30 minut. Poté scedíme a nápoj je hotový. Pro maximální účinek by ho žena měla pít po dobu 7 dnů.

Porodní poranění

Drobná poranění měkkých porodních cest se po porodu obvykle rychle zhojí. U většiny trhlin pochvy, vulvy a hráze je nutná pravidelná hygiena, tedy sprchování či sedací koupele, do kterých přidáme bylinky.

Hojivé sedací koupele

Éterické oleje levandule a čajovníku pomohou vydezinfikovat a zhojit rány a jizvy. Ideální jsou v kombinaci se solí z mrtvého moře ve formě sedací koupele.

Připravíme si ji následujícím způsobem: 1 hrst této soli smícháme s 2 kapkami levandule a čajovníku. Tuto směs rozpustíme v teplé vodě, sedací koupel by měla trvat 10 minut.

Hojivý sprchový olej

V některých porodnicích není možnost si připravit koupel, ale pouze sprchu. K sprchování můžeme použít olej, který si namícháme takto: do 4 lžic mandlového, olivového nebo sezamového oleje nakapeme 4 kapky éterického oleje, zamícháme a používáme jako sprchový gel.

Pozor: Nikdy nepoužíváme neředěné éterické oleje, protože se nerozpouštějí, plavou na hladině a můžou se dostat do očí, úst či genitálií a způsobit podráždění. Proto je nutné je zase smíchat s emulgátorem, například mlékem, smetanou, medem, rostlinným olejem, mořskou solí.

Cvičení v šestinedělí

Cvičení období šestinedělí je velmi důležité, protože pomáhá zpevňovat pánevní dno a břišní stěnu. Podporuje stahování dělohy, dobře prokrví svaly pánevního dna, zlepší činnost a výkonnost všech orgánů.

Žena by se nikdy neměla domnívat, že péče o dítě a práce o chod v domácnosti jí nahradí cvičení. Pohyb to sice je, ale neposiluje svaly, které byly v těhotenství nadměrně zatížené. A právě ty potřebují pravidelnou péči.

Maminky se často ptají, kdy mají začít s cvičením. Vhodná doba je po propuštění z porodnice domů. Každý den stačí alespoň 15 minut. Letáček s vhodnými cviky dostávají novopečené maminky při odchodu z porodnice. Důležitá je však pravidelnost.

Další potíže v době krátce po porodu

1. Bolesti v kříži

Maminky si často v průběhu šestinedělí stěžují na bolesti v kříži. Většinou se jedná o přetížení této oblasti nevhodným pohybem - nahýbání se k miminku, nalití prsou mlékem, nesprávnou polohou při kojení.

Základní pravidla k odstranění těchto bolestí jsou - změnit polohu kojení, například vleže, změnit výšku nastavení postýlky a přebalovacího stolu. Pro miminko je nejlepší, když ho žena nosí uvázané v šátku nebo v kapse, ne v náručí, tento způsob může také ulevit zádům.

2. Nervozita v šestinedělí

Při porodu a následně po něm dochází k velkým hormonálním změnám, které velmi silně působí na psychiku žen. Ty se stávají citlivější, plačtivější, zranitelnější a úzkostlivější. Dovedou se často rozplakat bez zjevné příčiny.

Ve většině případů jim pomohou rozhovory s ženami, které již porod zažily, či někým blízkým. Maminky potřebují podržet, vypovídat se a ujistit, že na všechno nejsou samy a mají o koho opřít. V tomto období se dobře osvědčuje kombinace Bachových esencí s aromaterapií nebo homeopatií.

Výborné jsou 100% přírodní éterické oleje z levandule, meduňky, neroli a pačuli. Dáváme je buďto do aromalampy či je smísíme s emulgátorem k masážím či koupelím.

3. Padání vlasů

Padání vlasů je velmi častým problémem u maminek na konci šestinedělí. Ženy obvykle s hrůzou sledují, jak jim řídne kštice. Brzy se však tato situace změní, vlasy opět začnou růst a dokonce se stává, že se změní jejich struktura. Jemné vlasy se zpevní, rovné zase zvlní a naopak.

Pomoci s tímto problémem může odvar z kopřivy, kterým si budou přelévat vlasy po umytí. A také zvýšení přísunu vitaminů skupiny B, vitamínu E, A, zinku, křemíku, železa.

4. Návaly potu

Podobně jako ženy v menopauze, mají i šestinedělky pocit, že se koupou v potu. Tento stav způsobuje nerovnováha hormonů.

Zde si můžeme pomoci koupelemi s přídavkem soli. Koupel si připravíme tak, že do vody ve vaně přidáme 2 hrsti soli. Koncem šestinedělí tyto problémy obvykle zmizí.

5. Zapomnětlivost

V pozdním šestinedělí se u některých maminek objevuje velká zapomnětlivost. Ta bývá často příznakem anémie - nedostatku železa.

Aby žena tomuto problému předešla, je dobré pravidelné užívání dýňového oleje.