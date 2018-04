Bylinkový čaj vás neuspí aneb časté spánkové mýty odhaleny

Kvalitní a dostatečně dlouhý spánek je nezbytný pro fyzické i duševní zdraví. Nedostatek spánku může způsobit zhoršení paměti, výkyvy nálad, deprese a úzkosti, zhoršení imunitního systému, může také zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění a obezity. Odhalte s námi časté spánkové mýty a zlepšete si kvalitu spánku.

Mýtus: usínat při puštěné televizi je v pořádku

Je příjemné nechat se ukolébat ke spánku při sledování televize, ale umělé světlo z televizorů a z počítačů může potlačit produkci melatoninu - hormonu, který navozuje spánek a jehož produkce je nejvyšší v naprosté tmě.

Umělé světlo rovněž narušuje přirozený biologický rytmus těla, který souvisí se střídáním denního světla a tmy. Pokud rádi usínáte při televizi, nastavte si alespoň automatické vypnutí, aby světlo z obrazovky nerušilo váš spánek.

Mýtus: sklenka vína před spaním vám pomůže usnout

Alkohol působí jako sedativum a víno, pivo a další alkoholické nápoje navozují ospalost, a tak se jeví jako vhodné prostředky na usnutí. Dvě sklenky vína vám sice pomohou usnout, ale kvalita spánku bude narušena a vy se budete v noci častěji probouzet, spánek bude neklidný a ráno se probudíte unavení.

Vědci z Michiganské univerzity také přišli na to, že alkohol narušuje spánek více ženám než mužům, každopádně oběma pohlavím experti doporučují vyhýbat se alkoholu několik hodin přes spaním.

Mýtus: cvičení před spaním vám nedovolí usnout

Dalo by se říci, že je to přesně naopak. Pravidelné cvičení totiž pomáhá k lepšímu spánku a večerní návštěva posilovny nebo běhání před večeří vám podle nedávného výzkumu usnout nezabrání.

Pravdou však je, že byste fyzickou aktivitu měli provozovat alespoň tři hodiny před plánovaným uložením se ke spánku. V případě, že si dáte do těla jen hodinu před odchodem do postele, spánek se sice dostaví, ale jeho kvalita bude snížena.

Mýtus: na nespavost pomůže bylinkový čaj nebo teplé mléko

I když mnoho lidí při problémech s nespavostí spoléhá na bylinky, jako jsou heřmánek či meduňka, může se jednat pouze o placebo efekt. Podle American Academy of Sleep Medicine totiž klinické studie neprokázaly, že by tyto bylinné čaje měly příznivý účinek na usnutí.

Ani při testování mléka nebyly prokázány žádné spací účinky. Podle jedné teorie mléko obsahuje aminokyselinu tryptofan, která se v těle přemění na serotonin, jež podporuje uklidnění a přispívá k usnutí.

Podle vědců však tryptofan v mléce není účinný. "Potraviny s tryptofanem neprodukují žádný hypnotický efekt, který má čistý tryptofan, protože ostatní aminokyseliny v těchto potravinách se snaží dostat do mozku," vysvětlil doktor Art Spielman, expert na nespavost a profesor psychologie z City University of New York.

Mýtus: starší lidé nepotřebují tolik spánku

Starší lidé usínají obvykle dříve a jejich spánek je méně kvalitní s opakovaným probouzením. Proto si často zdřímnou i přes den, aby bezesnou noc dohnali.

Senioři také obvykle vstávají velmi brzy ráno a budí tak dojem, že nepotřebují tolik spát. Ve skutečnosti se potřeba spánku s věkem nemění a starší osoby potřebují tolik spánku jako mladí lidé.