Bylinková kuchařka po italsku: focaccia, rozmarýnové kuře i minipizzy

Bazalka - čerstvé listy se přidávají k rajčatům, salátům, rybám, sýrům a do těstovin. Tymián - používejte do sekaných mas, ke zvěřině, do svíčkové a rajské omáčky, k játrům, k rybě, do paštik.

Petržel - neutrální bylinka, která doplňuje chuť ostatních ingrediencí, aniž je přebíjí.

Rozmarýn - hodí se k přípravě skopového a jehněčího, ale i k rybám, pečeným bramborám.

Šalvěj - použijte při dušení a pečení všech typů pečených mas a ryb, do rolád a mletého masa. Játra, ledvinky, srdce apod. se šalvějí jsou pravá delikatesa.