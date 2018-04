Byli jste na farmářském trhu? Poradíme vám, co uvařit z nákupu

Kuře pečené s citronem a bylinkami

1 celé kuře

2 citrony

svazek bylinek (rozmarýn, tymián, šalvěj...)

sůl

máslo

1. Omyté a osušené kuře vydatně posolíme zvenku i zevnitř. Citrony oloupeme a rozčtvrtíme a spolu s bylinkami jimi kuře vyplníme.

2. Kuře vložíme do pekáčku, přidáme kousek másla, přiklopíme a pomalu pečeme (cca na 130°C).

3. V průběhu pečení kuře podléváme a přeléváme výpekem.

4. Když je téměř hotové, sejmeme poklici, přidáme teplotu a dopékáme doměkka a dozlatova. Podáváme s brambory nebo vařenou rýží.

Brambory zapečené s kozím sýrem a klobáskou

6 větších brambor

2 domácí klobásky (i pikantní)

150 g kozího sýra

100 ml smetany

1 vejce

sůl

olej na vymazání formy

paprika, rajče

1. Brambory oloupeme, nakrájíme na plátky a uvaříme v osolené vodě. Klobásky nakrájíme na kolečka.

2. Pečicí formu vymažeme a naskládáme do ní brambory, na ně vrstvu klobásek, na které rozdrobíme sýr a navrch zase vrstvu brambor.

3. Ve smetaně rozšleháme vejce a nalijeme rovnoměrně přes brambory. Zapečeme v předehřáté troubě.

TIP: Zapečené brambory můžete podávat třeba se salátem ze zeleniny (rajčata, paprika, cibule), kterou jste si donesli z farmářského trhu.





Čokoládový koláč s hruškami

350 g polohrubé mouky

250 g cukru

500 ml kefírového mléka

1 sklenička oleje

3 vejce

½ sáčku jedlé sody

3 vrchovaté lžíce kakaa

3 - 4 hrušky

citronová šťáva

1. Vejce, cukr, kefírové mléko a olej smícháme v míse. Do mouky vmícháme sodu a kakao a postupně přidáme do kefírové směsi.

3. Hrušky oloupeme, rozčtvrtíme, zbavíme jadřince a pokapeme citronem.

4. Těsto nalijeme do vymazané a vysypané formy a poklademe čtvrtkami hrušek. Pečeme v předehřáté troubě na 160°C cca půl hodiny.