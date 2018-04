Byla betlémskou hvězdou dnešní Halleyova kometa?

Halleyova kometa v roli betlémské hvězdy měla ale háček - podle jediných existujících záznamů (z Číny) prošla přísluním nikoli v roce 0, kdy se podle legendy měl Ježíš - Kristus narodit, nýbrž 11 let předtím...

V Matoušově evangeliu se však praví, že Ježíš se narodil "za dnů krále Heroda" (před ním také koneckonců prchali Josef s Marií). Herodes však zemřel v roce 4 př.n.l. Kristus se tedy musel narodit před rokem mínus čtyři. Vypadá to sice podivně, že Kristus se narodil několik let "před Kristem", ale učenci, kteří někdy v 17. století vymysleli datování př. Kr. - po Kr. měli méně přesné údaje, nežli dnes my. Dohromady to znamená, že legendární hvězda betlémská, která navigovala tři krále k místu klanění budoucímu spasiteli lidstva, "vychází" každých 76 let...