Burleska a punk, to je nová Gaultierova haute couture

Týdny módy Nejnovější aktuality z Londýna, New Yorku, Paříže či Milána najdete ZDE.

Mnozí návrháři se raději drží při zdi, jiní se ale směle utkají s kritiky a předvedou odvážný mix dokonalé krejčovské práce a rebelské extravagance. Tu nemusí každý zcela pochopit, ovšem k módě neodmyslitelně patří, jde přece o zábavu.

Jean-Paul Gaultier se zcela po právu řadí mezi odvážné návrháře, kteří se nezaleknout kontroverze, extravagance a odlišnosti. Na své přehlídky angažuje androgenní modelky, burlesque tanečnice či obézní zpěvačky.

Rád zkouší posouvat hranice a nutno podotknout, že se mu to daří na jedničku. V jarní haute couture kolekci zkombinoval svět pařížských šantánů 19. století s tvrdým a surovým punkem, jehož kořeny sahají do Anglie 70. let minulého století.

Tyto dva zcela nesourodé styly dokázal Gaultier spojit do velmi dramatického celku. Majestátní prezentace navíc zcela kontrastovala s přehlídkovým molem potaženým PVC. Vše podtrhl tajemný hlas, který ohlašoval jednotlivé modely, použité materiály a jména kreací.

Šaty Gaultier pojmenoval příznačně, k vidění byl model "Moulin Rouge", "Anarchie ve Spojeném království", "Belle Epoque", "La Goulue" (slavná kankánová tanečnice) či "The Clash".

Gaultier se ukázal nejen jako odvážný rebel, ale také jako mistr svého řemesla. Legendární ruční výšivky zdobily jeho ikonické modely.

Lakované lemy, "číra" na hlavách modelech, spousta černé, kožené rukavice a motorkářské bundy se tu setkaly se síťovanými či extrémně řasenými sukněmi a s korzety a odhalenými spodničkami. A výsledek? Přesně takový, jaký se od haute couture očekává: překvapující, oslňující, dechberoucí.

Mezi hosty byla k zahlédnutí stále krásná herečka Catherine Deneuve či režisér Pedro Almodovar, na mole se promenádovali Karolina Kurková či australský model Andrej Pejic. Díky jeho ženskému vzhledu si ho Gaultier vybral, aby předvedl svatební šaty a nutno říci, že mu to velmi slušelo.

Givenchy spojil Francii s Japonskem

Ani přehlídka haute couture kolekce Givenchy, kterou navrhl Riccardo Tisci, nepatřila na týdnu módy mezi ty umírněné. Tisci se ukázal jako odvážný vizionář, když mistrně spojil jemnost s tvrdostí, klasickou krásu francouzské módy se světem japonského tance Butoh. A jelikož japonská kultura působí na zbytek světa velmi exoticky až extravagantně, to samé vyvolává i jarní kolekce Givenchy.

Mladý návrhář italského původu převzal vedení tradičního pařížského módního domu před šesti lety a od té doby zkouší a experimentuje.

Na poslední haute couture přehlídku vybral nádherné prostředí bývalého královského paláce Hotel d'Evreux a najal pouze asijské modelky. Kontrast těchto dvou světů a kultur se stal hlavním motivem celé kolekce.

Přestože Tisci představil pouhých deset modelů (téměř sedmkrát méně než Lagerfeld pro Chanel), nic neošidil.