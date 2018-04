Bulka není nebezpečná, Oldřiška může mít větší prsa

Pokračování čtěte zde:

Prsa na sále rostla a Oldřiška se za plentou smála

Oldřiška vydržela tři dny bolestí. Na rok a půl má prsa béčka

"Přihlásili jsme se na vaši výzvu s kamarádkou a spíš z hecu a mně to vyšlo!" vysvětlila překvapená Oldřiška hned do telefonu. Když jsem ji o vítězství v anketě Ony informovala, odpočívala právě s přítelem u Lipna. Hlasovali jste zde.

Na vysokou s větším poprsím

O nové metodě, při níž se ňadra zvětší díky gelu Macrolane, složenému hlavně z tělu vlastní kyseliny hyaluronové, dopravené do tkání kanylou, už prý před pár měsíci něco málo četla. "Už tehdy jsem vtipkovala, že si počkám, až metoda dorazí k nám, a půjdu na to," směje se, když jedu s ní a s jejím přítelem Tomášem na GHC Kliniku, která novinku jako první zařadila do nabídky plastických operací.

Oldřiška a Tomáš mají za sebou cestu z Jevíčka a v Praze se vůbec nevyznají. Zákrok proběhne bez narkózy jen v lokální anestezii a při dobré vůli by šel stihnout i v pauze na oběd. Počítáme, že za šedesát až devadesát minut pojede zpátky domů.

Čtenářce, kterou jste vybrali, je šestadvacet let, pracuje jako účetní, je přátelská, usměvavá a hlavně nemá vůbec trému. "Přihlásila jsem se letos do Brna na vysokou ekonomickou a přijali mě. Reagovala jsem na vaši výzvu a vybrali jste mě. Jestli bych si neměla ještě vsadit sportku, když mám teď takovou kliku?" Smějeme se. Tutéž úvahu zopakuje později na sále a MUDr. Markéta Dušková se v případě výhry hlásí ke společné cestě kolem světa.

Docentka Dušková je první lékařka v Česku a jedna z mála v Evropě, která nový zákrok umí. Oldřiška bude na klinice její třetí pacientkou.

Lékařka: Já ta prsa nosit nebudu

Kameraman, fotograf i já musíme do sterilního zeleného eráru, dostaneme i roušku, čepec a bílé pantofle. Vznikají první záběry na sále. Jen diktafon mi tu bohužel není nic platný. Lékařka je totiž nastydlá a přišla o hlas. Ochotně nám všechno vysvětluje, ale šeptem, takže se na ni lepím, co to jen jde, s blokem a propiskou v ruce.

Je na Oldřišce, aby vysvětlila, proč není se svými prsy spokojená, ačkoliv nám ostatním se zdají pěkná. "Nechci slyšet žádné ‚nechám to na vás‘. Já ta prsa nosit nebudu," šeptá docentka Dušková. Ale Oldřiška představu má. "Béčková podprsenka mi je velká, protože shora nejsou prsa plná. A áčkové košíčky jsou mi zase malé. Stačily by mi plná béčka," říká. "A právě to projmutí nahoře vyplníme," objasňuje lékařka.

Implantátem by podle ní byla taková úprava složitější, protože by se musel použít větší, aby nastal kýžený efekt. Jejím hlavním úkolem je nyní při konzultaci posoudit, zda se pacientka pro takový zákrok hodí. "Vybírali jsme kandidátky podle fotografií, ale teď si na ni potřebuji sáhnout," říká. Nikdo z nás netuší, že za chvíli se rozhodne operaci zrušit.

Stop. Vlevo je bulka!

Vyšetření pohmatem totiž ukázalo, že na levé straně je drobný zatuhlý útvar, který se lékařce moc nelíbí. Oldřiška musí na ultrazvuk a na mamograf.

Druhý den odpoledne přichází dobrá zpráva. Mamograf i ultrazvuk jsou naštěstí v pořádku. A tak se o den později setkáváme všichni ve sterilním opět na sále.

Prsa za všechny prachy

Podle statistik má nejvíc Češek velikost podprsenky 80C. "Výrobci prádla ale tvrdí, že nejprodávanější je velikost 75B, tak nevím, jak to tedy je doopravdy," šeptá mi do ucha lékařka, která svým přístupem k osvětě nás přihlížejících nezapře profesorku medicíny.

"Výhodou téhle metody je přirozený výsledek. Gel infiltruje do okolní tkáně, přizpůsobí se. Na rozdíl od implantátů nevznikne žádné ‚hnízdo‘ či ‚depo‘ s na omak znatelnými hranicemi. Nevýhodou je, že se v případě potíží nedá látka odsát a musíme se spolehnout, že se do půldruhého roku absolutně vstřebá," vysvětluje Dušková mezitím, co si na Oldřiščin hrudník vyznačuje místa, kam přijde gel. "Použijeme ho na každé straně kolem sta mililitrů," říká a mně to nedá a přepočítávám to na peníze. I s operací bude mít Oldřiška nová prsa zhruba tak za osmdesát tisíc korun.