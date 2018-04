Bulharské speciality voní grilem. Kjoftety, bjurek a pikantní pomazánka

Bulharská kuchyně je typická hlavně použitím velkého množství zeleniny, které mají na Balkáně požehnaně. V oblibě jsou zejména papriky, které se pečou, plní a přidávají do spousty jídel. Nejčastěji užívaným kořením je čubrica, neboli saturejka. A samozřejmě i paprika, včetně své pálivé podoby.



„V klasickém bulharském šopském salátu by měla být paprika ogrilovaná,“ prozrazuje Petar Zayakov z restaurace Café Wine Bar Diama v Mratíně u Prahy. Paní Vanya Zayaková, jeho matka, která se také podílí na chodu rodinného podniku dodává:



„Náš ́balkánský ́ sýr je jiný než feta nebo balkán, co znáte v Česku. Oproti fetě je měkčí, nedrolí se a má jemnější, méně slanou chuť,“ vysvětluje. Pokud se tedy chystáte letos na dovolenou do Bulharska, rozhodně ho ochutnejte a vezměte s sebou i jako dárek pro blízké doma. Překvapit můžete i jeho využitím - Bulhaři ho strouhají dokonce i na hranolky, netradiční kombinace vás i vaše děti určitě příjemně překvapí.



Pokud zavítáte na Balkán, vyzkoušejte osvěžující studenou polévku tarator, která v sobě kombinuje okurku a kopr. Vynechat byste neměli ani speciality z grilu - zejména jsou to placičky kjofteta a válečky kebabčeta. Za zmínku rozhodně stojí i dobroty připravované v typické litinové pánvi sač, ve které se maso zapéká spolu se zeleninou. Bulhaři s oblibou zapékají i sýry. Potrpí si také na mezzes - předkrmy, jako jsou nejrůznější saláty a dipy, které ale zůstávají na stole po celou dobu jídla. Kromě šopského salátu mezi nimi vyniká zeleninová ljutenica a lilková pomazánka kyopulu. Na Balkáně pak samozřejmě nemohou chybět plněné vinné listy (sarmy) nebo plněné zelné listy, ve kterých se skrývá směs masa a rýže.



Najdete zde i spoustu místních variant pokrmů, které znáte např. z Řecka. patří mezi ně i musaka, která se v Bulharsku připravuje pouze z brambor, masa a rajčat, tedy bez lilku. U pobřeží Černého moře nezapomeňte ochutnat smažené grundle - dokřupava opečené ančovičky. V dezertech si Bulhaři potrpí na ty hodně sladké a vládne jim zejména všemi milovaná baklava či kadaif.



Kyopolou - pikantní lilek

Ingredience:



6 lilků

3 papriky (červená kapie)

sůl

2 – 3 lžíce nadrobno nasekané hladkolisté petrželky

2-3 stroužky česneku

6 lžic olivového oleje

3 lžíce octa

Postup:



Lilky a kapie opečeme v troubě či na grilu. Po upečení necháme odpočinout v nádobě, kterou přiklopíme. Lilky i kapie oloupeme. Kapie nakrájíme na kostičky a lilky rozmixujeme. Lilky a kapie smícháme, přidáme rozdrcený česnek, olivový olej, petržel, sůl a ocet. Necháme uležet a poté podáváme studené.

Smažená paprika bjurek

Ingredience na 4 porce:

4 papriky (červená kapie)

200 g bulharského ovčího sýra (nastrouhaného)

2 vejce

hladká mouka

čubrica

petrželka

strouhanka

Pracovní postup:



Kapie opečeme v troubě či na žáru (nikoliv na přímém ohni). Po upečení necháme odpočinout v nádobě, kterou přiklopíme. Mezitím si připravíme směs z bulharského ovčího sýru, petrželky, vejce a čubrici. Tuto směs použijeme na vyplnění paprik. Papriky následně obalíme v mouce, vejci, strouhance a osmahneme do zlatova.

Kjufteta na grilu

Ingredience:

mleté maso (vepřové 70 %, hovězí 30 %)

cibule

černý pepř

římský kmín

čubrica

sůl

voda s ledem

Postup:



Pokud si maso meleme sami – nakrájíme maso na kostičky a necháme marinovat 2 až 3 hodiny s kořením, až poté meleme

Připravíme si směs z mletého masa, nadrobno nakrájené cibulky, soli a koření. Směs hnětáme s postupným přidáváním vody tak, aby vytvořila požadovanou lepkavou konzistenci. Necháme uležet 2 až 3 hodiny. Po uležení směsi vytvoříme placičky – kjufteta. Kjufteta následně pečeme na žáru (nikoliv na přímém ohni).

Bulharská musaka

Ingredience:



1 kg vepřového mletého masa

1 plechovka loupaných rajčat (nebo 3 až 4 čerstvá oloupaná rajčata, nakrájená na kostičky)

1 selský jogurt

1 cibule

sůl

pepř

římský kmín

2 vejce

olej

1 kg oloupaných brambor

Pracovní postup:



Na rozehřátou pánev přidáme olej a orestujeme cibulku, poté přidáme mleté maso a restujeme dále. Přidáme koření a rajčata. Za občasného míchaní necháváme dusit. Brambory nakrájíme na kostičky a orestujeme. Postupně brambory ochutíme římským kmínem a dodáme masovou směs. Připravíme si větší pečící nádobu, kterou vymažeme předem olejem. Do nádoby naskládáme směs brambor a mletého masa, podlijeme lehce horkou vodou (doporučuje se do půlky výšky směsi). Necháme péct v předehřáté troubě při 200 °C do úplného změknutí brambor (přibližná době pečení je 30 min.). Poté smícháme jogurt s vejcem, osolíme a zalijeme musaku. Necháme okamžik zapéct horní vrstvu jogurtu a vajec tak, aby se vytvořila krásná kůrka.